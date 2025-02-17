遭名嘴爆有中國小三曝私密照 曹興誠斥：典型中共作風

名嘴謝寒冰今日在直播節目爆料，指前聯電董事長曹興誠在2015年仍有婚姻狀態下，在中國有一位年輕小三，並公開多張曹與小三拍攝的私密照片。（圖擷取自網路直播）

2025/02/17 15:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人後，名嘴謝寒冰今日在直播節目爆料，指曹興誠在2015年仍有婚姻狀態下，在中國有1位年輕小三，並公開多張曹與小三拍攝私密照片。曹興誠痛斥，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風。

謝寒冰指控，曹興誠在中國有名年輕小三名叫單忠華，是從事古董買賣相關事業的「廣東賢諾文化發展有限公司」董事長。

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謝寒冰也公布曹興誠與單忠華一起牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片，質疑曹是否真如自己所稱的「錢和女人」誘惑不了他？

對此，曹興誠回應說，AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，因為信者恆信、不信者恆不信。應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私？

曹興誠提及，坦白說，如果圖片是真的，對他並不構成什麼傷害；但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身。如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？

曹興誠批評，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風。這也提醒我們，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線。

曹興誠強調，所以大罷免一定要成功，把舔共而毫無道德底線的「爛白立委」趕出國會，台灣才能維持互敬互助的優良傳統，讓民主自由持續壯大。

名嘴謝寒冰今日在直播節目爆料，指曹興誠在2015年仍有婚姻狀態下，在中國有一位年輕小三，並公開私密照片。（圖擷取自網路直播）

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