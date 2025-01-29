揭DeepSeek說謊！許美華點出2嚴重問題：根本小矮子哪是巨人

中國AI新創DeepSeek近期因其技術突破與低成本運營模式，引發市場廣泛關注。（路透）

2025/01/29 19:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek近期技術突破與低成本運營模式，引發市場廣泛關注。然而，隨著更多資訊浮出水面，DeepSeek的真實背景與運營模式正受到嚴格審視。科技專家許美華指出，DeepSeek先前對外強調的技術突破，現在看來恐怕並非全然屬實，尤其涉及美國高端晶片來源與可能的智慧財產權爭議。

許美華今（29）日在臉書發文說，第一點，DeepSeek已經承認使用NVIDIA的H100晶片，「好了，現在問題來了，你的H100是哪裡來的？」；第二點，OpenAI發聲明表示，「有證據顯示，DeepSeek使用OpenAI的模型來訓練自己的系統」，且川普的「AI沙皇」David Sacks也表示，「現在『非常有可能』正發生智慧財產被竊取的情況。」

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許美華認為，這兩點顯示DeepSeek說謊，靠演算法、優化工程突破美國晶片封鎖的故事，其中很多部分沒有說實話。「尤其，DeepSeek創辦人梁文鋒一再強調自己是從基礎模型開始，但如果OpenAI所言為真，證實DeepSeek只是因為偷偷踩在巨人肩膀上，才看起來那麼高猛威武。根本就是個小矮子，哪是什麼巨人？再來，不只OpenAI會有法律行動，美國政府一定也會展開各種調查，對AI晶片製造、銷售的禁令，勢必更上層樓，目的就是掐4你。」

許美華也提到，美海軍已經開第1槍，全面禁止使用DeepSeek，還有倫敦一家生技企業老闆對DeepSeek發布禁令，請執行長向員工發佈緊急電郵，「禁止所有人下載DeepSeek，並且請IT部門全面封鎖它。理由是，幾乎可以確定，DeepSeek正在幫中國政府收割所有一切。」

最後，許美華說道，「偷了東西，自己偷偷摸摸爽用就算了，偏偏又到處高調張揚，是怕別人不知道自己是賊嗎？想要藉機炫耀中國人的驕傲，結果可能迎來自由世界的鐵拳教訓。這真是過年期間最溫馨的故事了。」

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