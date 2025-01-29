宣明智兒參與連署罷免王鴻薇 破萬人按讚力挺

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣彥行PO文稱他大年初一去連署罷免國民黨立委王鴻薇，文章逾1萬人按讚。（擷取自threads @yurantv）

2025/01/29 22:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委王鴻薇的活動「山除薇害」如火如荼連署中，聯電榮譽副董事長宣明智的幼子宣彥行大年初一也加入罷免行列。他今日在社群平台PO文說「我大年初一來罷免王鴻薇」，引發熱烈討論。

宣彥行今日在threads發文說：「我爸宣明智，我大年初一來罷免王鴻薇。」並附上了一張帶有身分證的圖，圖中可見到「父：宣明智」與「出生地：臺北市」兩樣資訊。截至目前，此篇文章已逾萬人按讚。

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有人好奇留言詢問「你爸跟名人同名耶wwwww」，宣彥行簡單回應「好巧喔」，但後續有網友替他澄清「不是同名同姓，是同一個人，他是宣董的小兒子」。另一名網友也問：「是那個宣爸嗎？」宣彥行回覆：「很難有別的吧。」

又有網友問：「次子？你父親那邊會不會不好溝通？」宣彥行說：「他有他的見解，我有我的見解。」

PO文幾小時後，宣彥行又留言補充說「罷免王鴻薇就是罷免傅崑萁」，此則留言獲近1500人按讚。

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