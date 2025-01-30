嘉義大埔今5.6地震 0121餘震已逾100多次、未來1至2週防較大餘震

0121大埔地震餘震分布。（中央氣象署提供）

2025/01/30 12:07

〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔今日上午再發生芮氏規模5.6的地震，中央氣象署地震測報中心科長何美儀指出，這次地震仍屬於0121大埔地震餘震，且地震震度4級區域範圍較大，截至今日上午10時50分，0121大埔地震相關主震與餘震計有134次，雖近期相關餘震頻率已經逐漸下降，但很難評估何時才會回到背景值，且未來一至兩週內仍可能有較大規模餘震發生。

中央氣象署指出，今日上午10時11分嘉義大埔發生芮氏規模5.6的地震，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，嘉義縣大埔測得最大震度5強，台南市、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等也測得4級震度，台東縣、苗栗縣也有2級震度，後續持續又有多個規模4以上的地震發生。

請繼續往下閱讀...

何美儀說明，台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界，彼此間直接推擠就會在台灣東部的交界處造成地震活動，但隨著應力慢慢往西部傳遞蓄積，也會在西部地區引發地震，0121大埔地震發生地就位在西部麓山帶，是板塊互動下地質條件較破碎、複雜的區域，本身就有多條斷層分佈，也是地震熱區。

對於今日的地震，何美儀指出，這次地震仍與0121大埔地震相關，氣象署於地震發生後7秒針對雲林、嘉義、台南等發佈第一波國家級警報，再2秒後對彰化、高雄等發佈更新報，基本包括了所有震度4級或以上的區域。

何美儀說，自主震發生迄今，0121大埔地震的餘震發生頻率已經逐漸下降，但本月25日、26日、30日持續有規模5.5以上的餘震發生，且餘震分佈範圍較廣、沒有明確趨勢，西部麓山帶的斷層本身交錯情況與分佈方向複雜，測報中心仍無法判斷這一系列地震是由哪個特定斷層引起，有待後續學者進行研究。

此外，何美儀提醒，截至今日上午10時50分，0121大埔地震相關主震與餘震計有134次，其中38次為顯著有感，96次為小區域地震，目前還很難預估何時地震頻率會回到背景值，接下來一至兩週期間仍可能有較大餘震發生，民眾務必注意相關訊息，並做好防震準備。

0121大埔地震餘震統計。（中央氣象署提供）

今日上午10時11分嘉義大埔發生芮氏規模5.6的地震。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法