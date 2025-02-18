達美航空班機降落多倫多180度翻覆 至少15傷

美國達美航空4819班機降落於多倫多國際機場時翻覆，導致機上至少15人受傷。（路透）

2025/02/18 06:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架載有80人的美國達美航空4819航班17日下午2點45分欲降落加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto-Pearson International Airport）時，因不明原因失事，整個機身在跑道上側翻。加拿大媒體引述現場救難人員說法，目前至少有15人受傷，機上無人死亡，所有機組人員和乘客都已撤離。

綜合外媒報導，達美航空4819航班是從美國明尼阿波利斯（Minneapolis）起飛，機型為龐巴迪CRJ-900LR，機上共有76名乘客及4名機組人員。在17日下午降落於多倫多皮爾遜國際機場時，因不明原因在跑道上側翻，機身呈現180度翻轉。

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據現場救難人員表示，這起事故目前至少造成15受傷，其中有3人傷勢嚴重，機上所有人員都已撤出翻覆機身，所幸無人死亡。事故發生後，多倫多皮爾遜國際機場的所有跑道都已關閉，預計將關閉至18日，原先預定降落多倫多的航班，目前有部分準備轉降於蒙特婁國際機場。

達美航空4819航班降落時，多倫多皮爾遜國際機場的風雪頗大，是否為風速過快、跑道上的積雪導致飛機降落時翻覆，仍須等待拿大運輸安全委員會調查事發原因，美國國家運輸安全委員會也已經加入調查。

機上旅客目前已全部撤離，所幸無人死亡。（路透）

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