今明低溫恐跌破10度 下波冷氣團更濕冷恐連凍4天

氣象專家提醒，由於冷氣團南下及風寒效應影響，今日戶外體感溫度會比實際溫度還要再下降個攝氏1至2度，今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，到了週五又會有另一鋒面掠過，且週六至下週一將有強冷空氣緩慢南下，比上一波濕冷，影響時間也較久。（資料照）

2025/02/18 08:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日受大陸冷氣團影響，台灣各地早晚氣溫偏冷，氣象專家提醒，由於冷氣團南下及風寒效應影響，今日戶外體感溫度會比實際溫度還要再下降個攝氏1至2度，今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，不過明日白天起至週四冷氣團漸減弱。但到了週五又會有另一鋒面掠過，且週六至下週一將有強冷空氣緩慢南下，比上一波濕冷，影響時間也較久，提醒屆時仍要注意保暖。

今日因東北風增強，氣象署也對桃園以南等10縣市發布陸上強風特報，提醒今日下午將有9至10級強陣風，且鄰近海域也會有較大風浪。

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受大陸冷氣團影響，台灣各地早晚氣溫偏冷，台南以北及宜蘭地區低溫只剩攝氏13、14度，其它地區低溫也在攝氏15或16度。由於白天雲量偏多，太陽輻射效率低，北部、東北部及東部地區整天都冷，中南部地區溫度也略降，不過，高溫仍有攝氏20至23度左右。離外島的澎湖地區全天在攝氏14至17度之間、金門地區攝氏11至16度、馬祖地區也只剩攝氏8至11度之間。

「林老師氣象站」提醒，由於高壓南下，氣壓梯度明顯增強，桃園至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至10級的強陣風，台南以北其它沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風出現機會；風寒效應加上大陸冷氣團南下影響，戶外活動體感溫度要比實際溫度還要再下降個攝氏1至2度，尤其是騎摩托車時，特別有感。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至明晨台灣東側水氣逐漸增多，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。今日天氣仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷、中南早晚冷；今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，台北測站也有觸及「大陸冷氣團」標準的機率；要注意保暖。

吳德榮指出，預估明日白天起至週四冷氣團漸減弱，氣溫逐日回升。明日大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；週四各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，週五將有另一鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降。週六至下週一將有強冷空氣緩慢南下，比上一波濕冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，要注意保暖。吳德榮提到，下週日入夜至週一晨、氣溫降至最低；是否會觸及「強烈大陸冷氣團」的標準，仍有待持續觀察。

吳德榮說明，根據最新各國（歐、美、日、加）模式模擬顯示，預估天氣不會冷到二月底，下週二起至週四暖氣團將增強，氣溫回升，各地大幅回暖，將會迎來「暖熱如春」、易起霧的天氣。

「林老師氣象站」提醒，由於高壓南下，氣壓梯度明顯增強，桃園至彰化沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至10級的強陣風，風寒效應加上大陸冷氣團南下影響，戶外活動體感溫度要比實際溫度還要再下降個攝氏1至2度，尤其是騎摩托車時，特別有感。（圖擷自臉書）

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