遭爆蹺班打德州撲克，劉彥澧回應了。（圖：擷自溫朗東臉書）

2025/02/18 09:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人的聯電創辦人曹興誠昨遭爆料疑有中國籍小三，徐巧芯對媒體回應，建議曹興誠在辯論會之前，先把最近爆發的私德爭議交代清楚，名嘴溫朗東昨晚在臉書貼文爆料徐巧芯在台中市擔任研考會主委的丈夫劉彥澧，竟疑有上班日去打德州撲克，酸他「管別人老公之前，要不要先管管枕邊人」；劉彥澧今早發表聲明，強調是參加合法的百萬德州撲克競技錦標賽，只計分未涉金錢賭博，參賽有依規請假，但因個人身分參與這類競技，是否導致撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，未來會檢討改進。

劉彥澧指出，他參加的為「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，該比賽為合法正式的競技錦標賽，有國際積分排名，比賽人數上千並有數百位國際選手參賽，比賽的形式是參賽者繳報名費，優勝名次則由大會頒發獎牌及獎金。

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選手的籌碼是計分牌的分數，而非金錢，不是法律上指的賭博，照片中比賽的地點也是在合法的場館：台北華人德州撲克競技協會。參賽時段有依規辦理請假。

此外，德州撲克是國際體育總會認證的運動「競技」，跟電競、圍棋、象棋一樣，不希望因為個人的因素導致撲克競技被污名化。

本人因自身身分參與這類競技，是否導致撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，本人未來會檢討改進。

劉彥澧昨日被爆蹺班打德州撲克，記者昨晚間數度致電與傳訊給劉彥澧，均未接電話也未回訊，不知其相關回應，今早再連繫劉彥澧，他說會統一說明。

溫朗東昨晚爆料指徐巧芯這陣子以來整天關心別人的老公在幹嘛，怎麼不關心一下自己老公，指擔任盧市府研考會主委的劉彥澧，「上班日去打牌，有沒有跟市府請假」。

他說，德州撲克雖然是合法競技，但去年就有中職球員打牌被罰，當時中職會長蔡其昌說「不是工具問題，是場合及對象」。

溫朗東指出，很多德州撲克的場子，有黑道跟詐團經營；就算是不涉及金錢的純比賽場，裡面也藏了幾張打錢的私局，質疑徐巧芯投資家族詐騙集團100萬，老公又跑去公開賽場跟私人賭場，酸她關心別人老公的時候，「有沒有想過老公剛跟妳打完電話報備，回頭贏一把大的」，更說，她跟警察這麼熟，要不要請警察調通聯記錄，看永和SOGO正對面的私人賭局老公去了幾次，「管別人老公之前，要不要先管管枕邊人」。

民進黨立委王義川隨後也貼文，「出大事了，盧秀燕啊，該出來說話了吧」，還是在台中市政府認知裡，這是合法的，「台中市政府政務官、局處長可以大搖大擺進出這種地方歐」。

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