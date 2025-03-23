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    滿天飛鷹！彰化八卦山灰面鵟鷹破萬隻 本週進入最美高峰

    每年春分前後，是灰面鵟鷹北返、過境八卦山的高峰期，滿天飛鷹空中盤旋，場面壯觀。（彰化縣野鳥學會提供）

    每年春分前後，是灰面鵟鷹北返、過境八卦山的高峰期，滿天飛鷹空中盤旋，場面壯觀。（彰化縣野鳥學會提供）

    2025/03/23 22:25

    〔記者張聰秋／彰化報導〕每年春分前後，是俗稱「南路鷹」、「清明鳥」的灰面鵟鷹北返、過境八卦山的高峰期，今年最早出現的先頭部隊僅約120隻，數量不多。不過，近年來過境總數都在2、3萬隻以上，通常前期數量少，後面會陸續增多，這兩天明顯變多，截至今天已突破1萬隻灰面鵟鷹在空中盤旋，滿天飛舞的畫面，讓不少賞鳥民眾看得過癮。預估接下來幾天過境數將持續增加，錯過這兩天，不妨趁這週把握機會欣賞世界奇景，錯過就要再等一年！

    賞鷹有什麼樂趣？彰化縣野鳥學會建議，可以從個體與群體兩方面觀察。個體可觀察不同猛禽的羽色、翅型；群體飛行時，則能欣賞「起鷹」、「鷹球」、「鷹龍捲」和「鷹河流」等特殊景象。尤其在春分前後，灰面鵟鷹成群飛越八卦山，天空宛如上演「黑點秀」，場面壯觀又難得一見。

    「起鷹」是指清晨灰面鵟鷹從林間起飛的畫面，牠們會先跳上樹冠層，一隻隻現身，再整群起飛，非常有氣勢。白天飛行時，牠們會利用熱氣流形成各種隊形，例如球狀聚集的「鷹球」、盤旋上升像龍捲風的「鷹龍捲」，還有成排飛行如河流般的「鷹河流」。

    當灰面鵟鷹在空中依序拉升高度，形成「鷹球」，接著持續盤旋升空，就變成「鷹龍捲」。等高度夠了，整群便朝同一方向飛行，隊形如同一條流動的鷹河，稱為「鷹河流」。

    野鳥學會指出，隨著天氣轉晴、氣溫回升，接下來幾天，民眾站在八卦山賞鷹平台用肉眼看到「鷹河流」的機率很高。

    為期兩天的「鷹揚八卦」賞鷹活動，昨天、今天共兩天已在芬園文德國小及八卦山賞鷹平台結束。台塑企業Formosa樂活圈平台秉持社會參與與環境永續理念，打造企業與社區友善連結，今年活動中，台化特別提供免費接駁車與停車場，台塑生醫也贊助活動主題衣，並在生態市集中展出以回收材製成、獲得德國iF設計獎的「珊瑚椅」與「露露椅」，藉由行動支持環境永續，也為活動增添趣味。

    賞鷹最大的樂趣，個體可觀察不同猛禽的羽色、翅型；群體飛行時，則能欣賞「起鷹」、「鷹球」、「鷹龍捲」和「鷹河流」等特殊景象。（彰化縣野鳥學會提供）

    賞鷹最大的樂趣，個體可觀察不同猛禽的羽色、翅型；群體飛行時，則能欣賞「起鷹」、「鷹球」、「鷹龍捲」和「鷹河流」等特殊景象。（彰化縣野鳥學會提供）

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