「巨乳裸女」大鬧美國德州機場！瘋狂扭臀熱舞、還持筆刺傷2人

美國德州達拉斯沃斯堡國際機場日前發生一起脫序事件，一名女子突然將衣服脫光，接著以「全裸」的模樣闖入航廈裡四處大鬧。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/03/27 19:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州「達拉斯沃斯堡國際機場」（Dallas Forth Worth International Airport）日前發生一起脫序事件，一名女子突然將衣服脫光，接著以「全裸」的模樣闖入航廈裡四處大鬧，情緒亢奮地不斷大聲尖叫、瘋狂扭臀熱舞，甚至持鉛筆刺傷2名路過民眾，失控過程全被路人拍下，目前在社群媒體被瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件發生在3月14日，一名叫帕爾瑪（Samantha Palma）的女子將衣服全部脫下後，闖入達拉斯沃斯堡國際機場的D航廈大鬧。從社群媒體流傳的畫面顯示，全裸的帕爾瑪做出一系列詭異行徑，包括砸碎螢幕、朝著空中狂灑水、以帶有性暗示的姿勢不斷扭動臀部，以及瘋狂地蹦蹦跳跳，現場其他旅客則嚇得目瞪口呆。

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帕爾瑪大鬧期間，有一名好心女子試圖拿外套靠近她，結果被她一邊尖叫「Fxxk You」、一邊向前逃走，並沿途咒罵路人，還砸爛另一個螢幕。不僅如此，帕爾瑪還手持鉛筆刺傷至少2人，其中一人是上前制止的餐廳經理，而凶器正是他身上攜帶的鉛筆，這名經理的臉部與頭部掛彩，還被咬傷前臂，導致破皮跟瘀傷。

警方獲報後，立即前往現場逮捕渾身是血的帕爾瑪，事後她先向警方供稱，自己是維納斯女神、迪士尼公主的《小美人魚》愛莉兒與《風中奇緣》寶嘉康蒂，後來又坦承自己事發當天「沒有吃藥」，並聲稱她正與8歲女兒一起旅行，也不想要傷害自己或別人。目前帕爾瑪面臨「使用致命武器犯下加重傷害罪」等指控。

Woman has huge meltdown as she runs naked through Dallas Airport https://t.co/vQnrFXUGLf — Daily Mail US （@DailyMail） March 26, 2025

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