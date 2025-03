「巨乳裸女」大鬧美國德州機場！瘋狂扭臀熱舞、還持筆刺傷2人

2025/03/27 19:21

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州「達拉斯沃斯堡國際機場」(Dallas Forth Worth International Airport)日前發生一起脫序事件,一名女子突然將衣服脫光,接著以「全裸」的模樣闖入航廈裡四處大鬧,情緒亢奮地不斷大聲尖叫、瘋狂扭臀熱舞,甚至持鉛筆刺傷2名路過民眾,失控過程全被路人拍下,目前在社群媒體被瘋傳。

綜合外媒報導,這起事件發生在3月14日,一名叫帕爾瑪(Samantha Palma)的女子將衣服全部脫下後,闖入達拉斯沃斯堡國際機場的D航廈大鬧。從社群媒體流傳的畫面顯示,全裸的帕爾瑪做出一系列詭異行徑,包括砸碎螢幕、朝著空中狂灑水、以帶有性暗示的姿勢不斷扭動臀部,以及瘋狂地蹦蹦跳跳,現場其他旅客則嚇得目瞪口呆。

請繼續往下閱讀...

帕爾瑪大鬧期間,有一名好心女子試圖拿外套靠近她,結果被她一邊尖叫「Fxxk You」、一邊向前逃走,並沿途咒罵路人,還砸爛另一個螢幕。不僅如此,帕爾瑪還手持鉛筆刺傷至少2人,其中一人是上前制止的餐廳經理,而凶器正是他身上攜帶的鉛筆,這名經理的臉部與頭部掛彩,還被咬傷前臂,導致破皮跟瘀傷。

警方獲報後,立即前往現場逮捕渾身是血的帕爾瑪,事後她先向警方供稱,自己是維納斯女神、迪士尼公主的《小美人魚》愛莉兒與《風中奇緣》寶嘉康蒂,後來又坦承自己事發當天「沒有吃藥」,並聲稱她正與8歲女兒一起旅行,也不想要傷害自己或別人。目前帕爾瑪面臨「使用致命武器犯下加重傷害罪」等指控。

Woman has huge meltdown as she runs naked through Dallas Airport https://t.co/vQnrFXUGLf