李孝亮任罷免吳沛憶領銜人 母控「國民黨高層指示施壓」信件全文曝

國民黨青年軍、罷免民進黨籍立委吳沛憶領銜人李孝亮（右）。（記者廖振輝攝）

2025/03/27 19:53

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受國民黨指示任罷吳沛憶領銜人？李孝亮：思考後決定、沒被利用逼迫

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨籍立委吳沛憶第一階段罷免提議書被查出有108名連署人已身亡，而設籍未滿者高達391人，錯假率高達40.7％，居全國之冠。該案領銜人李孝亮母親今（27）日發聲明控訴，罷免B隊是國民黨高層主管於2月6日要求李任領銜人，李孝亮完全不知道連署書的來源和內容，呼籲黨中央不應該把壓力加諸在年輕人身上。

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對此，李孝亮透過文字回應，他站出來擔任吳沛憶罷免案的領銜人，不是因為「被指派」，而是因為他深感作為公民，有權利也有義務表達不滿。也向其母親表示，「謝謝您為我說話，我知道您是因為愛我。但作為一個有理想、有責任感的年輕人，我選擇站出來，是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫」。

李孝亮母親信件全文：

我是李孝亮的母親，李孝亮是立法委員吳沛憶罷免案名義上的領銜人，但這一切是來自國民黨主管的指示，同時沒有告訴李孝亮將會面臨的責任。我沉痛呼籲國民黨不應該把壓力加諸在一個年輕人身上。作為母親，我不忍讓他獨自承受，即使我只是螳臂擋車也無所畏懼。

對吳沛憶立委的罷免案，有所謂「AB隊」，A隊在送件後旋即爆發備補領銜人設籍未滿4個月，資格不符的問題在2月5日被退件。所謂的B隊，事實上是2月6日國民黨高層的主管要求李孝亮擔任領銜人，並隨即在2月6日送件。

同時國民黨高層完全沒有跟他說明領銜人必須付的責任，在倉促的任命與要求下，李孝亮完全不知道這些連署書的來源和內容。僅僅是因為不敢反抗長官的命令，因此在不了解實情下，成為吳沛憶罷免案領銜人。

而以李孝亮名義，在國民黨高層授意下被送出的提議書，光是在第一階段錯假率就高達4成，還有108位已過世的人被送出連署，不合格率是全國最高的，但李孝亮對這些內容是毫不知情。但當進入第二階段，要求的份數多10倍，緊接而來的困難度必多幾十倍，作為親人，我不希望李孝亮因為第二階段連署承擔更多風險。我懇求國民黨不要把一個從沒有做過壞事的年輕人推入這樣的網羅中，他深怕會影響到我們以致於不敢違抗您們的命令。

吳沛憶委員這一屆任期還剩下兩年多，她做的好不好，兩年多以後選民自然會給她檢驗的結果，我們家無權無勢，請國民黨高層不能因為要達到你們的政治目的，就讓在政治上完全弱勢、無力反抗的年輕人來擔，懇求國民黨的高層人仕能體諒卑微的我們。

李孝亮過去沒有參與政治的經驗，是去年五月才開始在曾獻瑩議座的團隊任職，他加入國民黨到現在大概也只有四個月左右，他不像我經歷過蔣經國故總統、孫運璿院長那時候國民黨對於台灣經濟卓越貢獻的輝煌年代，國民黨應該找回當時的風範。

容我再重申一次，李孝亮是完全沒有政治經驗的人，僅僅因為國民黨發動的罷免案被退件，就在高層的指令下，成為罷免案領銜人。

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