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    白沙屯媽祖進香報名首日 至傍晚6點人數逾5萬

    白沙屯拱天宮進香報名，首日報名人數至傍晚6點逾5萬。圖為27日下午4點30分排隊畫面。（民眾提供）

    白沙屯拱天宮進香報名，首日報名人數至傍晚6點逾5萬。圖為27日下午4點30分排隊畫面。（民眾提供）

    2025/03/27 18:25

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今天首日受理現場報名，大批信眾湧入拱天宮參與盛會，希望陪同媽祖婆一起進香。白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，首日截至傍晚6點廟方估計逾5萬人報名。

    「排隊人潮甚至排到平交道附近牌樓！」陳春發說，首日報名人數踴躍，廟方人員也盡力處理，直到原訂的報名截止時間傍晚6點，廟方人員仍在處理報名事務。拱天宮主委洪文華說，直到截止時間仍有不少民眾在拱天路聖母橋等候。陳春發估計，由於截止時間前報名人數仍多，截止6點前已經處理到近5萬人，因人數太多還在計算，估計首日排隊報名人數突破5萬人。

    白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香的隨香信徒人數年年創紀錄，2021年報名人數7萬8000多人、2022年達到9萬9000多人、2023年首度突破10萬增至11萬3000人、去年則達17萬9000多人，今年廟方也準備多達23萬份進香服。

    由於不少人幫忙報名，拱天宮指出，未授權任何單位或團體辦理代客報名，為確保個人隱私與財務安全，信眾若需要代理報名請審慎評估選擇信譽良好之代理人，嚴防有心人士及網路詐騙。

    白沙屯拱天宮進香報名，首日報名人數逾5萬。（民眾提供）

    白沙屯拱天宮進香報名，首日報名人數逾5萬。（民眾提供）

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