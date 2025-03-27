抗議韓國瑜違法表決公投案 綠營兵分4路徹夜封鎖議場

民進黨黨團總召柯建銘27日晚間，率領全體黨籍立委在議場前召開記者會，隨後兵分四路、徹夜封鎖議場，要求韓國瑜實踐承諾，沒有協商就沒有開會，非法集會是無效表決。 （記者劉信德攝）

2025/03/27 19:15

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團抗議立法院長韓國瑜違法開會表決，並要求召開朝野協商解決。由於明天院會將確認上次院會議事錄，民進黨團總召柯建銘今（27日）傍晚率黨團成員集結，兵分四路、徹夜封鎖議場，要求韓國瑜實踐承諾，沒有協商就沒有開會，非法集會是無效表決。

民進黨團26日就發起在議場前排班，今天下午行文韓國瑜要求召開朝野協商解決；韓國瑜親自收下函文後承諾，「會來協調」。民進黨團傍晚於議場前，再度召開記者會說明下一步行動。

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柯建銘批評，藍白合作毀憲亂政，為防止在野黨立委晚上六時後又進去開會，民進黨團現在要把立法院（議場）封起來，避免這些人又玩把戲，賣國賊無所不用其極。

柯建銘強調，他要代表民進黨向台灣人民宣示，絕對會誓死捍衛台灣、置生死於度外，也絕對會保衛國家安全，這是民進黨的歷史責任；呼籲藍白趕快放下屠刀、立地成佛，就地解散以謝國人，這是台灣人民給藍白最後的逃生線，民進黨團也絕對會用最大的決心，戰到最後一天。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，黨團會兵分四路、徹夜守護，封鎖立法院（議場）的四個門，避免藍白又把立法院當夜總會，希望韓國瑜在明天院會開始前實踐承諾，沒有協商就沒有開會，非法集會是無效的表決。

隨後，民進黨立委紛紛拿出「違法會議、決議無效」的封條，一一將議場的入口封住，並繼續徹夜排班。

民進黨黨團總召柯建銘27日晚間，率領全體黨籍立委在議場前召開記者會，隨後兵分四路、將立院議場大門貼上封條，封鎖立法院。 （記者劉信德攝）

民進黨團總召柯建銘傍晚率黨團成員，兵分四路、徹夜封鎖議場，要求韓國瑜實踐承諾，沒有協商就沒有開會，非法集會是無效表決。 （記者劉信德攝）

民進黨黨團總召柯建銘27日晚間，率領全體黨籍立委在議場前召開記者會。 （記者劉信德攝）

民進黨團總召柯建銘傍晚率黨團成員，兵分四路、徹夜封鎖議場，要求韓國瑜實踐承諾，沒有協商就沒有開會，非法集會是無效表決。（記者陳政宇攝）

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