徐巧芯酸曹興誠私德 他爆劉彥澧蹺班打德州撲克：先管好妳老公！

溫朗東曝光徐巧芯丈夫劉彥澧（圖）打牌的照片，爆料台中市府研考會主委劉彥澧，在上班時間去打德州撲克。（圖翻攝自溫朗東臉書）

2025/02/17 22:57

相關新聞請見︰

溫朗東爆徐巧芯老公蹺班打德州撲克 查證劉彥澧未回訊

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「印太戰略智庫」執行長矢板明夫近日提議邀約國民黨立委徐巧芯與罷芯領銜人曹興誠來場辯論，徐巧芯今天（17日）卻扯到曹興誠遭爆在中國有小三的事情，要求曹興誠先把私德爭議交代清楚。時事評論員溫朗東今晚曝光徐巧芯丈夫劉彥澧打牌的照片，爆料作為台中市府研考會主委的劉彥澧，在上班時間去打德州撲克，狠酸徐巧芯「整天關心別人的老公在幹嘛，怎麼不關心一下自己老公？」

請繼續往下閱讀...

矢板明夫近日提議邀約徐巧芯、曹興誠辯論，他今天透露，曹興誠已經答應，但徐巧芯辦公室沒有人回應。隨後徐巧芯貼出選罷法規定，質疑矢板明夫不是中華民國國民，依法不能主持什麼辯論會，還說她完全不認識矢板明夫，甚至不太知道有這號人物，她以前沒有，以後也不會參加他的節目，無論是何種性質。

徐巧芯還扯到曹興誠今天被親藍名嘴謝寒冰爆料曾在中國有小三並拍不雅照的事，要求曹興誠先將私德爭議向外界交代清楚，「不然小女子如我也不敢跟他在陌生人的節目交談，感覺怪詭異的。」

而溫朗東今晚在臉書貼出劉彥澧打牌的照片，「徐巧芯說，要曹興誠董事長交代私德爭議，否則不參加辯論。巧芯啊，這陣子以來，妳整天關心別人的老公在幹嘛，怎麼不關心一下自己老公？堂堂盧市府研考會主委劉彥澧，上班日去打牌，有沒有跟市府請假？」

溫朗東表示，「德州撲克雖然是合法競技，但去年就有中職球員打牌被罰。當時中職會長蔡其昌說：『不是工具問題，是場合及對象』。很多德州撲克的場子，有黑道跟詐團經營；就算是不涉及金錢的純比賽場，裡面也藏了幾張打錢的私局。還是說，盧秀燕想要推動讓台中成為拉斯維加斯？那政見要寫啊！」

他接著說：「巧芯啊，妳投資家族詐騙集團一百萬。妳老公又跑去公開賽場跟私人賭場，詐賭一家親，是不是趁著賭博，在幫詐騙集團洗錢？妳在關心別人老公的時候，有沒有想過妳老公剛跟妳打完電話報備，回頭贏一把大的。妳跟警察這麼熟，要不要請警察調通聯記錄，看永和SOGO正對面的私人賭局，妳老公去了幾次？永和的場子，裡面還有詐團律師出沒，妳知道嗎？管別人老公之前，要不要先管管枕邊人？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法