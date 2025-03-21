喊武統中配廢止居留許可+2 ！小微、恩綺限期離境

中配小微（左）及恩綺（右）也被廢止居留許可，依法要求限期離境。（擷取自抖音、Thread；本報合成）

2025/03/21 18:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕中國籍配偶網紅「亞亞」劉振亞涉嫌鼓吹武統，被移民署限令離境後。中配「小微」及「恩綺」也因涉嫌發布影片鼓吹相關言論，移民署審查後，今天廢止居留許可，依法要求限期離境，逾期則強制出境。

移民署說，中配以「小微」名稱在網路發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等，涉及消滅我國主權的鼓吹武統侵略言論。

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移民署積極調查事證，通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

另名中配「恩綺」發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」等言論，經移民署依相同程序，作成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。

移民署重申，秉於依法行政，已全力投入調查相關個案，維護國家安全及社會安定之堅定立場不變！並再次對於近期網路謠傳移民署未積極查處等不實言論，予以嚴正駁斥！

移民署說，絕大多數的新住民朋友們，都認同台灣崇尚民主自由的核心價值，在這塊地上落地生根，呼籲國人只有團結，才能避免分化，共同守護我國民主自由體制。

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