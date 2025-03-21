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    清明連假天氣曝！前期又濕又冷 還有華南水氣報到

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    2025/03/21 19:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天到下週四（27日）都是好天氣，氣溫逐日回升，但中央氣象署今天公布未來兩週的月長期天氣展望，清明節連續假期當週受到冷空氣和華南雲系通移影響，除了氣溫低、還有較大雨勢發生機會。

    許多民眾關注清明節連續假期的天氣狀況，根據氣象署預測未來兩週的天氣，明天起到下週五（28日）第一週期末，受鋒面通過及北方冷高壓系統南下，氣溫下降，西半部有短暫雨。

    第二週（29日到4月4日）仍受到冷空氣影響，加上有華南雲系東移影響台灣期間，降雨機率提高且氣溫偏低，東半部及中部山區有局部較大雨勢發生機會。這段期間剛好是清明節連續假期前，並持續影響到連假中期。

    氣象署預報員李名翔說，週末兩天天氣類似，各地晴到多雲，持續到下週四，特別是下週三和下週四（26日、27日）兩天白天氣溫最高，北部可達28度到30度，中南部約30度到32度。

    「但下週五（28日）起就會變天，有鋒面通過和冷空氣影響」，李名翔說，屆時各地天氣轉冷；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。他指出，下週五報到的這波冷空氣強度可能是東北季風或大陸冷氣團，仍需時間接近一點才能確定。

    他指出，這波冷空氣會持續到下個週末，且根據「月長期天氣展望」預報看起來，後面仍有華南水氣移過來，會帶來降雨，氣溫也持續偏低。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    天氣提醒。（氣象署提供）

    天氣提醒。（氣象署提供）

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