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    首頁　>　生活

    男假募款救援卻虐待！34棄養貓在南投被救出

    陳姓男子在竹山租屋養34隻貓，未妥善照顧涉虐待動物。（南投縣家畜疾病防治所提供）

    陳姓男子在竹山租屋養34隻貓，未妥善照顧涉虐待動物。（南投縣家畜疾病防治所提供）

    2025/03/21 18:59

    〔記者張協昇／南投報導〕陳姓男子在南投縣竹山租屋養34隻貓，現場髒臭影響動物健康及環境衛生，南投縣家畜疾病防治所獲報前往稽查，認為陳男未妥善照顧貓隻已構成虐待行為。且陳男過去即曾假藉動物救援之名，募款收容流浪犬貓，卻虐待動物致死，早已被列入禁止飼養犬隻黑名單，防治所希望民眾不要再受騙。

    南投縣家畜疾病防治所，日前據報陳姓男子在南投竹山租屋養34隻貓，環境髒臭，令附近民眾不滿，防治所人員會同屋主、里長及當地員警進行聯合稽查，顯示陳男養貓並非每天前往餵食、提供飲水及打掃飼養環境，缺乏基本照護，且現場環境惡劣、通風不良，未妥善照顧已構成虐待行為。

    防治所也查出網路化名「Andy」的陳姓男子，過去在彰化即曾藉由動物救援之名，募款收容流浪犬貓，卻虐待動物致死，早已被列為不得飼養犬隻黑名單。目前貓隻已暫由防治所代為安置，除將依違反動物保護法對陳男裁處1萬5000元至7萬5000元不等罰鍰，也呼籲民眾切勿輕信其救援宣傳，勿將流浪動物交給他，更不要匯款或捐款，如果民眾有將貓隻交給陳男寄養，也請聯繫南投縣公立動物收容所領回，電話:049-2225440。

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