台中大甲砂石車與台電工程車相撞！1死3傷

砂石車撞斷電桿，駕駛一度受困。（民眾提供）

2025/03/24 13:49

首次上稿13:24

更新時間13:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區南北二路和東西四路口，今天上午11點多，發生砂石車與台電工程車碰撞車禍，造成砂石車駕駛及台電工程車上3人，共4人受傷送醫，其中，砂車駕駛及台電工程車2名乘客一度受困，台電工程車副駕乘客頭部外傷、OHCA，台中市消防局獲報立即出動前往救援，目前4人分別被送往大甲李合及光田醫院就醫，其中，坐在副駕的台電工程人員，經急救仍不治。

台電表示，台中區處豐原分處線路課工作班完成工作後，準備前往下個工作途中，在途中台電昇空車與砂石車發生碰撞，造成台電1死2傷，事故當下並造成1095戶停電，目前已復電1002戶，剩餘93戶停電，台電已在搶修復電中。

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大甲警分局表示，今天上午11點17分左右，1輛砂石車沿大甲區南北二路由南往北直行，台電工程車則沿東西四路由東往西直行，疑砂石車未禮讓，工程車未減速，致2車在路口發生碰撞，砂石車還撞斷電線桿。砂石車駕駛及台電工程車2名乘客受困車中。

台中市消防局獲報，立即由大甲分隊出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員共7名，由第五大隊組長張聖龍帶隊前往救援，將受困民眾救出送醫，其中，坐在台電工程車副駕駛座的台電工程人員，頭部外傷、OHCA，經送往大甲光田醫院急救，惜仍不治。

台電工程車駕駛羅男（44歲）被送往大甲李合醫院，四肢擦挫傷，無生命危險；送往大甲光田醫院的砂石車駕駛楊男（52歲），頸部挫傷，檢查後無礙已離院，台電工程車上另一名乘客許男（39歲）擦挫傷，傷口處理後已離院。

台電工程車在車禍後，2名乘客也一度受困。（民眾提供）

台中市大甲區南北二路和東西四路口，發生砂石車與台電工程車碰撞車禍。（民眾提供）

消防人員將受困車中的傷者救出。（民眾提供）

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