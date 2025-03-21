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    潮州鎮春季大事「春潮集」 將於3月29日開幕

    天空紗繪今天正式「升空」，讓「潮街」有了新面貌。（記者陳彥廷攝）

    天空紗繪今天正式「升空」，讓「潮街」有了新面貌。（記者陳彥廷攝）

    2025/03/21 19:36

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮春季大事「春潮集」將於3月29日開幕，主辦的台灣好基金會今年邀請日本藝術大學藝術家鞍掛純一，前來指導500名國中小學子及居民共創木雕版畫的公共藝術，目前建基路則已經懸掛起屏東花果為主題的「天空紗繪」。

    春潮集為台灣好基金會以建基路老街舉辦的地方文藝盛事，而最受期待的就是老街變裝的「潮街」，昨天建基路已經升起由居民繪製的屏東特產的花果「天空紗繪」升空。台灣好基金會邀請藝術家林舜龍擔任「潮街」設計統籌，林舜龍也與日本大學的藝術家鞍掛純一跨國攜手合作，與潮州學子、鄉親為百年建基路老街打造不一樣的空間想像，今天鞍掛純一到潮州國中的禮堂輪番指導8間國小、1間國中等300名學子，讓學子直說「參與的很有成就感」。

    鞍掛純一說，他是初次到屏東潮州，當時在小鎮上無意間見到的大武山山景，帶給他創作啟發，他說，他認為山是一個與聚落生活息息相關的精神意象，而日本除富士山外大多為低丘，他到台灣後，發現台灣這座島嶼，卻是有許多崇敬的高山，山林正是他為日本偏鄉聚落創作的主題，最後討論決定以木雕大武山下潮生活，作為春潮集的「潮街」裝置藝術作品。

    鞍掛純一的團隊經半年設計規劃後正式進駐潮州，今天還到光春社區活動中心，與鄉親一同用自己的手工進行木雕，台灣好基金會說，接著會再藝術家團隊拼接完成一．五乘七．五公尺的雕版作品，並放置在建基路上的綠蔭空間，為百年老街建基路增添藝術文化氣息，圖面得先保密，但鞍掛純一把來自大武山的靈感，保證驚艷眾人。

    學子學習木雕並參與共創，整圖將在3月29日揭曉。（記者陳彥廷攝）

    學子學習木雕並參與共創，整圖將在3月29日揭曉。（記者陳彥廷攝）

    天空紗繪今天正式「升空」，讓「潮街」有了新面貌。（記者陳彥廷攝）

    天空紗繪今天正式「升空」，讓「潮街」有了新面貌。（記者陳彥廷攝）

    9校分成3組，共300人參與公共藝術的創作。（台灣好基金會提供）

    9校分成3組，共300人參與公共藝術的創作。（台灣好基金會提供）

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