幫郭台銘上書習近平「願意俯下身子成為墊腳石」？張顯耀：未撰寫也未上書

張顯耀否認協助郭台銘草擬上書給習近平的文件。（資料照）

2025/03/21 19:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前年總統大選期間，前立委張顯耀被控受中國指示力促「郭柯配」，被依反滲透法罪嫌起訴。昨天（21日）傳出一份未曝光的起訴書內容，揭露郭台銘曾透過張顯耀草擬上書習近平文件，希望與中國簽定「永久和平協議」，還強調「願意俯下身子成為習近平徹底和平解決台海問題，從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」；對此，張顯耀今天否認說，未撰寫上述書信內容，更無協助上書對岸高層。

張顯耀今天傍晚發說聲明說，針對若干媒體報導他曾協助郭台銘撰寫書信，內容指稱願簽「永久和平協議」，提及「願意俯下身子成為徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾和平獎的墊腳石」，內容為「移花接木」、「張冠李戴」，偏離事實，顯然是有心人士刻意利用媒體，放出上述完全悖離事實的新聞。

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張顯耀強調，他絕無撰寫上述書信內容，更無協助上書對岸高層，上述新聞不僅內容聳動，誤導社會大眾，他不得不特別澄清。

張顯耀指出，對於少數有心人士利用媒體，散布不實新聞做政治操弄，他已委請律師蒐集證物之後，採取法律行動。

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