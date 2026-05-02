蔣市府狂投老鼠藥！台灣猛禽研究會警告：恐培養出「超級老鼠」

台北市近來鼠患嚴重，被戲稱是「安鼠之亂」。（資料照）

台北市近來鼠患嚴重，被戲稱是「安鼠之亂」，蔣市府隨即在重災區捷運雙連站投放大量老鼠藥，引發質疑。對此，台灣猛禽研究會表示，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠變少，反而會造成更多，還可能是在培養「超級老鼠」。

台灣猛禽研究會在臉書發文表示，他們在2021至2024年間檢驗了10種106隻因各種原因死亡的猛禽肝臟或胃內容物，結果有61%檢測出滅鼠藥殘留，檢測呈陽性的猛禽中有 68%檢出兩種或以上藥劑。台北市＋基隆市的鳳頭蒼鷹樣本中老鼠藥檢出率是92%，其中兩隻體內可驗出5種老鼠藥。從猛禽體內可以看到老鼠藥的使用從來沒有少過。

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台灣猛禽研究會指出，老鼠藥會失效，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠族群變少，反而會造成更多，原因是在食物資源豐富的情況下，老鼠並不會乖乖吃老鼠藥，只要還有倖存的老鼠，老鼠族群必然會回升。而繁殖速度較低的掠食者，因為食物鏈的關係，吃到老鼠藥而亡，掠食者變少則無法壓制老鼠族群，

除此之外，老鼠會對老鼠藥產生抗藥性，目前市面上有幾個類型的老鼠藥，常用的抗凝血類型，僅有分第一代跟第二代，沒有更多種了。他們警告，在沒有統籌的藥劑使用規劃下，大量投放老鼠藥，就是在培養超級老鼠。

台灣猛禽研究會說，老鼠藥已經發明超過100年了，依舊是大家心中的棘手難題，過度依賴甚至是只有使用老鼠藥，是無法根除老鼠難題，他們提醒，控制老鼠的食物來源，垃圾（場）管理、清除動物餵食點、封閉與清潔污廢水管線或不要亂倒食物進排水溝等，室內空間也要巡檢管路、封閉鼠道，做好以上措施，才有可能達到預期的滅鼠效果。

蔣市府大量投放老鼠藥。（圖翻攝自林亮君Threads）

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