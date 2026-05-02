保密到家！賴清德搭乘史瓦帝尼國王專機直飛史國

總統賴清德今天抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（圖由總統府提供）

首次上稿 19:50

更新時間 22:14（新增照片）

先前遭中國打壓而暫緩訪問史瓦帝尼的賴清德總統，今日傳來好消息，賴總統於臉書貼出抵達史國的振奮消息，說明外交突圍成功。據了解，總統這次是搭乘4月30日才飛抵台北的史瓦帝尼國王專機，然後再直飛前往史國。

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這次國安團隊高度保密相關訊息，隨行人員也最大精簡，避免提前走漏，總統也在抵達後，於臉書正式發布訊息，史瓦帝尼政府臉書也同步宣布：「歡迎賴總統回家」。

今年是台灣與史瓦帝尼建交58週年，賴總統原定率團出訪史國，並出席4月22日至24日參加史王恩史瓦帝三世登基40週年以及史王58歲華誕慶典活動。但因中國強行介入，針對我國專機飛往史國所經過飛航管制區的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加，脅迫三國政府無預警取消專機飛航許可，總統專機直飛受阻，當時決定「暫緩」行程並改指派特使外交部長林佳龍前往史國。

而據了解，林佳龍當時也針對賴總統突破封鎖的可能性，與史國政府直接磋商，再獲致史王恩史瓦帝三世的應允，決定派出史國副總理札杜莉擔任特使，搭乘國王專機來台，並以強化兩國關係作為來訪目的。其中最重要的任務，即是邀請賴總統搭乘國王專機正式訪問史瓦帝尼，也藉此彰顯兩國領導人、政府及人民的堅定關係。

札杜莉副總理當時向賴總統當面傳達史王的訊息表示，恩史瓦帝三世國王誠摯邀請賴總統於適當時機訪問史瓦帝尼，即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心。並強調，史瓦帝尼始終將台灣視為家人，不論白天或黑夜，隨時敞開大門歡迎總統與台灣人民來訪並探望家人。

這架史王專機，前身是華航班機。於2018年飛抵史國開始服役。史王來台訪問，亦都搭乘本機。

根據即時航班追蹤平台資訊，一架隸屬於史瓦帝尼政府（Government of Eswatini）的空中巴士A340-300專機4月30日飛抵台灣。（圖擷取自Ｘ平台@MenchOsint）

史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）4月30日來台會見賴總統。（總統府提供）

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