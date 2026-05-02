抓到了！台鐵列車連2晚「露鳥打手槍」 警逮噁男法辦

鐵路警察局掌握對象，今天下午4點多，於133次自強號上將該名男子查獲，依公然猥褻罪嫌偵辦。（翻攝Threads）

一名男子於4月30日、5月1日連續兩晚，在台鐵苗栗段之區間車上公然當著女性乘客的面「露鳥打手槍」，引發大眾驚恐與關注。有網友下午在Threads發文「被抓了」。鐵路警察局台中分局證實，今天下午4點多，大甲派出所員警於133次自強號上，將該名涉案30歲葉姓男子查獲，於通霄站帶回，依公然猥褻、性騷擾罪嫌偵辦。

一名女性網友昨（1日）在Threads發文表示，4月30日搭台鐵2264次區間，約晚上9點半許，於苗栗三義段發現一名坐在同排走道對側的一名男子在「手作DIY」。她被嚇著，拿起手機拍攝自保，該名男子發現被拍，先把「小鳥」收起來。

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但女網友表示，對方發現她關掉鏡頭後還對她比YA。之後，對方見她沒什麼反應，又繼續手作DIY，甚至把褲子拉更下來露出屁股蛋。之後，她覺得太噁心，換坐其他位置，對方也移動到下一節車廂。

無獨有偶，另名網友今天在Threads社群平台發文表示，他的一名女性友人5月1日晚上搭乘1257次區間車，在苗栗銅鑼車站附近遇到變態男。該名變態男先向他的女性朋友詢問「這台車的終點站在哪？」朋友好心告知對方終點站為三義後，對方就轉身坐到斜對面的位置上，公然脫下褲子進行猥褻行為。

該名網友表示，朋友嚇傻，拍了張當時的照片，馬上電話尋求其他朋友的幫助並通報1933；未料，對方甚至在半脫褲子的情況下走向他朋友，朋友被嚇到往後方車廂跑，所幸沒有多久，列車就到了銅鑼車站，朋友立即下車找到站務員尋求幫助。

對於轄線列車接連2晚發生公然猥褻情形，鐵路警察局台中分局苗栗派出所雖未接獲報案通報，仍依據相關影像，掌握特定對象，展開偵辦，並由分局大甲派出所員警於今天下午4點20分許，於133次自強號上將該名涉案葉姓男子查獲，於通霄站帶回，依公然猥褻、性騷擾罪嫌偵辦。

女網友在Threads發文。（翻攝Threads）

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