為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首波梅雨鋒面明晚報到！ 下週一開工日全台降雨

    2026/05/02 18:58 記者吳柏軒／台北報導
    中央氣象署預報，3日晚間起到4日，將有首波梅雨鋒面報到。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，3日晚間起到4日，將有首波梅雨鋒面報到。（氣象署提供）

    勞動節連假已過半，中央氣象署預報明（3日）天氣穩定，須留意高溫可達31到34度，台東可能局部焚風，但明晚開始梅雨鋒面接近，中部以北短暫陣雨或雷雨，下週一（4日）各地有雨，且下週二鋒面過後仍有華南雲雨區接力帶來水氣，需下週三才轉好，但下週六又有另一波鋒面將報到。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天天氣穩定，需留意高溫，可達31到34度，台東可能有局部焚風，也相對較熱來到36度，山區及北台灣有午後雷陣雨，到了明晚梅雨鋒面逐漸接近，導致中部以北有短暫陣雨或雷雨，下週一鋒面正式通過台灣，影響全台各地降雨。

    雖然梅雨鋒面短暫影響1到2天，但劉沛滕說，這波移動性的鋒面過後，下週二仍受到華南雲雨區帶來的水氣影響，各地還是容易降雨，西半部地區有局部雷雨，須等到下週三天氣恢復穩定，天氣轉吹東南風偏南風，僅東半部多雲及少部分降雨，午後同樣留意雷陣雨，一路穩定到下週五，不過下週六（9日）又將有另一道梅雨鋒面來襲。

    但目前天氣尚未來到典型的梅雨鋒面，劉沛滕解釋，5、6月算是梅雨季節，但由鋒面造成的長時間大降雨，有人會稱為典型梅雨鋒面，主要是受5月下旬的西南季風影響；另，金門、馬祖地區在明晚的鋒面通過之前，容易起霧，提醒民眾須留意相關交通及航班起降資訊。

    中央氣象署預報2日到8日的氣溫變化。（氣象署提供）

    中央氣象署預報2日到8日的氣溫變化。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播