首波梅雨鋒面明晚報到！ 下週一開工日全台降雨

中央氣象署預報，3日晚間起到4日，將有首波梅雨鋒面報到。（氣象署提供）

勞動節連假已過半，中央氣象署預報明（3日）天氣穩定，須留意高溫可達31到34度，台東可能局部焚風，但明晚開始梅雨鋒面接近，中部以北短暫陣雨或雷雨，下週一（4日）各地有雨，且下週二鋒面過後仍有華南雲雨區接力帶來水氣，需下週三才轉好，但下週六又有另一波鋒面將報到。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天天氣穩定，需留意高溫，可達31到34度，台東可能有局部焚風，也相對較熱來到36度，山區及北台灣有午後雷陣雨，到了明晚梅雨鋒面逐漸接近，導致中部以北有短暫陣雨或雷雨，下週一鋒面正式通過台灣，影響全台各地降雨。

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雖然梅雨鋒面短暫影響1到2天，但劉沛滕說，這波移動性的鋒面過後，下週二仍受到華南雲雨區帶來的水氣影響，各地還是容易降雨，西半部地區有局部雷雨，須等到下週三天氣恢復穩定，天氣轉吹東南風偏南風，僅東半部多雲及少部分降雨，午後同樣留意雷陣雨，一路穩定到下週五，不過下週六（9日）又將有另一道梅雨鋒面來襲。

但目前天氣尚未來到典型的梅雨鋒面，劉沛滕解釋，5、6月算是梅雨季節，但由鋒面造成的長時間大降雨，有人會稱為典型梅雨鋒面，主要是受5月下旬的西南季風影響；另，金門、馬祖地區在明晚的鋒面通過之前，容易起霧，提醒民眾須留意相關交通及航班起降資訊。

中央氣象署預報2日到8日的氣溫變化。（氣象署提供）

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