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    首頁 > 生活

    農業也能賺「碳金」 成大團隊、新營公所合作調查農田碳匯能力

    2026/05/02 19:08 記者楊金城／台南報導
    成大學生到新營區五興里農田進行實地調查，分散挖取土壤樣本。（新營公所提供）

    成大學生到新營區五興里農田進行實地調查，分散挖取土壤樣本。（新營公所提供）

    因應淨零碳排目標，台南市新營區公所攜手成功大學團隊，今天（2日）到新營五興里選定輪作硬質玉米農田調查碳匯，了解土壤、植物吸碳的能力，為未來農業也能賺取碳金的夢想打基礎。

    新營區長陳宏田、成大教授蘇彥勳、台南市新農業生技生產合作社理事主席顏振標帶領40名成大學生，到新營區五興里農田實地調查，這處農地由蒲聖雜糧生產合作社理事主席蔡明全提供，常年輪作硬質玉米及綠肥作物太陽麻，適合研究輪作對土壤碳匯的影響，學生抽樣土壤、調查碳匯。

    陳宏田說，「自然碳匯」是我國2050淨零排放路徑的12項關鍵戰略之一，政府正積極從森林、土壤及海洋三大領域推動自然碳匯，其中，農田碳匯更是重中之重。配合農糧署政策，鼓勵農民契作硬質玉米等戰略作物，不僅穩定國產糧食供應，更可藉由作物光合作用獲取碳源，有利溫室氣體減量，增強農田減碳效益，盼透過科技結合生態，發掘農業淨零轉型的潛力。

    蘇彥勳指出，「里山倡議」由日本環境廳與聯合國大學聯手啟動，願景是實現人與自然和諧共榮。「里山權杖倡議計畫」以此為藍本，導入農業減碳科技與生物多樣性碳權，旨在建構國際合作平台，推動跨國減碳計畫及精準的碳匯量化評估。

    蘇彥勳說，農田碳匯調查結果除累積數據外，更有助於完善土壤碳匯的MRV（量測、報告、驗證）機制，進而強化土壤碳匯相關減碳技術的科技研發能量。

    陳宏田說，碳匯不僅能轉換為碳權進行交易，更能為農業建立適應極端氣候的永續環境，期許新營農田的碳匯成果，有助實踐台灣2050淨零排放目標。

    成大團隊到新營區五興里農田進行實地調查碳匯，區長陳宏田（左1）也幫學生挖取土壤樣本。（新營公所提供）

    成大團隊到新營區五興里農田進行實地調查碳匯，區長陳宏田（左1）也幫學生挖取土壤樣本。（新營公所提供）

    成大團隊和新營公所到新營區五興里農田進行實地調查碳匯，團隊內也有外國學生。（公所提供）

    成大團隊和新營公所到新營區五興里農田進行實地調查碳匯，團隊內也有外國學生。（公所提供）

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