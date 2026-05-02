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    首頁 > 政治

    3800億+N到底誰在挺？16藍委名單曝 顏擇雅驚：一堆桃竹苗立委

    2026/05/02 17:36 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（左）與資深媒體人趙少康。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文（左）與資深媒體人趙少康。（資料照）

    國民黨副主席季麟連「建請開除韓國瑜」事件爆發後，國民黨內針對軍購案議題的內鬥持續升級。作家顏擇雅引述媒體報導，指出16名立委與傅崐萁、季麟連站在一起，其中的王鴻薇、馬文君、陳玉珍她並不意外，但最驚訝的是，居然有桃竹苗一大堆區域立委。

    《上報》日前報導指出，國民黨4月29日召開的黨團大會中，有16名立委支持國民黨主席鄭麗文「3800億+N」方案，名單為吳宗憲、蘇清泉、翁曉玲、林倩綺、王鴻薇、涂權吉、魯明哲、呂玉玲、鄭正鈐、徐欣瑩、邱鎮軍、黃仁、馬文君、游顥、黃建賓和陳玉珍。

    顏擇雅今日在臉書發文表示，目前國民黨親美派、親中派正在大亂鬥，表面上爭軍購案到底應該是「8000億」還是「3800億+N」，然而現在已經演變成，黨中央新聞稿出現「美國走狗」一語，挨轟的資深媒體人趙少康回應出現「中共走狗」一語。

    顏擇雅表示，她不屬於藍營基層，不能說什麼。但她認為大家都應該要知道支持「3800億+N」的16藍委是誰。「我們知道3800億+N，就是美國無法接受但中共可以接受的軍購案版本，也是傅崐萁與季麟連強力主張的版本。季麟連嗆『開除韓國瑜』，正因為韓國瑜挺的是8000億。」

    最後，顏擇雅也說，名單中王鴻薇，馬文君，陳玉珍她最不驚訝。「我最驚訝是裡面有桃竹苗一大堆區域立委。」

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