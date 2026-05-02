賴總統啟用「抵達後公開」模式 突破封鎖抵達史瓦帝尼

一架隸屬於史瓦帝尼政府（Government of Eswatini）的空中巴士A340-300專機4月30日飛抵台灣，賴清德總統之後搭這台專機直飛史國。（圖擷取自Ｘ平台@MenchOsint）

記者鄒景雯/特稿

經過14小時的飛行，賴清德總統在台北時間週六（2日）下午三點（當地時間上午九點），抵達我們在非洲的邦交國史瓦帝尼進行訪問。鑑於中國之前無理的阻撓打壓，這次總統府採取國際常見的「抵達後公開」（arrive then announce）模式，排除外力介入，美國總統即經常使用。

由於是正式的國是訪問，這次陪同總統一道出訪的包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮詢委員黃重諺與副秘書長趙怡翔。陣容齊備。

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賴總統原訂4月22日出訪，由於飛航許可遭塞席爾等三國無預警取消，不得不於21日宣布出訪暫緩。如今決定重新啟動出訪行程，賴總統係基於三點考慮：

第一，走向世界是台灣人不可剝奪的天賦權利，也是中華民國作為國際社會一員的基本權利。

第二，史國國王及政府的熱情邀請與全力支持。

第三，作為國際社會一員，台灣有責任和所有民主友盟致力於國際規範與秩序的確保，不受到任何勢力的破壞。

在決定堅持的出訪意義後，目標很清楚，就是所有的行程規劃，一定要符合國家尊嚴、國際規範及飛航安全原則，並且達成國家外交任務、周全元首及訪團安全。這些要素缺一不可。為此，政府做了兩個措施，一個是參採國際間高層外交常見的抵達後公開模式，事前不對外宣布出訪行程，好將各種可能來自敵對勢力干擾的不確定風險，降到最低。其次尤其關鍵，就是尋求多個理念相近的友方，當然也包括史國在內，一同協力，不僅是相關安全事務的部署安排，同時也包括消息的保密，大家在不對外透露工作內容的默契上，達成高度合作。

賴總統近日曾公開表示：走向世界，是台灣人的天賦權利。也是台灣作為世界一員的權利。講這個話的當下，其實出訪準備已經在緊鑼密鼓著手之中，所以他是在說真的，不是說假的。之所以要這麼快的結束「暫緩」、兌現訪問承諾，在於不能讓中國的手段「成例」，而後在未來的日子裡，成為其拿捏國際、自訂規矩的手段。如果台灣摸摸鼻子自認倒楣，中共的行徑很可能即被漠視，一旦出現這種破口，對於台灣來說，更多的威脅和風險就將隨之而來，既有的規範與秩序，也將被惡霸所主導。

於是，賴總統必須走出去，台灣必須走出去，台灣人的意志，以及台灣的國家意志，也必須走出去。相對於北京這個麻煩製造者，我們則是努力作為國際秩序的捍衛者。

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