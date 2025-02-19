陳重文新弊案！一手索資一手得標 台智光案判刑後仍故技重施

國民黨議員陳重文（左）去年11月15日質詢時，趁世界12強棒球錦標賽台日大戰將開打，遞上「壽司」邀台北市長蔣萬安（右）一起為台灣隊加油。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/02/19 06:09

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〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文涉台智光弊案，台北地院去年12月27日判決8年6月徒刑，檢方還查出，另陳重文成立處理環保堆肥、廚餘等業務的「立展農業科技公司」，涉嫌資料登記不實。記者追查發現案外案，陳重文疑用職權索資、施壓公務員，公司2023年至2025年共承接台北市政府5筆標案、金額達3060萬400元，直到今年1月16日又得標市府576萬元標案，被判刑後仍「持續運作」。

陳重文近期向台北地方法院聲請發還扣押物，包含「立展公司」大小章、存摺等物品，主張物品並非違禁物，非供犯罪所用，若未發還將影響公司維持營運，請求發還上開物品，法院於本月4日准許。

據追查發現，台北市工務局聯合採購發包中心去年12月10日招標「114年度廚餘前處理設施操作維護」，今年1月陳重文還有向局處索取廚餘再利用量、再利用方式，以及全市每年的垃圾處理量等相關資料；隨後立展公司於今年1月16日以576萬元得標，也就是說陳重文於10月交保後，公司仍在賺錢。

據了解，陳重文以索資方式先行了解相關運作，再施壓公務員量身訂開標案或是要求綁標既有標案，如陳重文於2022年12月27日向市府調閱台北市內湖、木柵及北投焚化廠每日回收生廚餘所收重量、產出的固渣及殘枝多少噸、固渣如何處理等，藉此了解有多少廚餘量等相關資訊，他便可估算公司是否有利可圖，若有賺頭就會「要標案」。

比對資料發現，在陳重文索資的一個月後，北市府於2023年1月31日公告「112年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案」，預算金額為1280萬400元，並在2月7日開標，陳重文的立展公司於3月8日以1280萬400元得標，另間競爭廠商的標價金額為1278萬9733元，不過此標案採限制性招標、最有利標，該廠商雖價格較低，最後卻沒得標。

陳重文於2023年6月14日要求市府提供垃圾處理廠，廚餘前處理之最近一次得標契約書、處理標準及得標金額，結果卻於同年度的12月21日得標台北市環境保護局木柵垃圾焚化的廚餘製肥、預算達582萬元的標案，顯見「出手」調閱相關資料，後續都能得標。

陳重文在2022年至2025年皆向相關局處索取包含轄下機關的廚餘量、廚餘如何處理等索資，至於承接北市府標案則在2023年至2025年，共有5筆，標案皆和廚餘、推肥、動物排遺等有機廢棄物有關，總金額高達3060萬400元。

國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

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