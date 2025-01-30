西半部擴散差易積污染物 中南部空品亮橘燈

近日吹東風，西半部擴散條件差，空氣污染物易累積，環境部提醒中南部的敏感族群應減少戶外劇烈活動。（取自環境部空品網）

2025/01/30 11:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部今（30）示警，環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，污染物易累積，且春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升，中部、雲嘉南等空品區亮「橘色提醒」等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部空品監測網顯示，上午10點監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，並公告提醒，雲嘉南地區、二林、大城等地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

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今日預估，中部、雲嘉南、高屏等空品區，AQI（空氣品質指標）顯示達115到120，呈現橘色提醒，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。依氣象署資料，今日高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。

環境部空品網指出，1月31日到2月1日高壓迴流及鋒面接近，環境風場仍為偏東風，西半部依舊擴散差、易累積污染物，另提醒西半部地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

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