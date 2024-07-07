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今午後雷陣雨範圍廣 中南部慎防豪雨

日午後天氣相當不穩定，雷陣雨範圍廣，西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區可能出現局部大雨。（資料照）

日午後天氣相當不穩定，雷陣雨範圍廣，西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區可能出現局部大雨。（資料照）

2024/07/07 06:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東部、東南部地區及恆春半島有局部不定時短暫陣雨。今日午後天氣相當不穩定，雷陣雨範圍廣，西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區可能出現局部大雨，中南部山區甚至有局部短延時豪雨發生的可能性。

今日氣溫方面，預測各地高溫普遍約32到36度，台北盆地及中南部近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，南部地區局部有可能出現37度左右高溫。

紫外線指數預報部份，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、連江縣、彰化縣、南投縣、台中市達到「過量級」，其他縣市均為「危險級」。中午前後紫外線強，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施。空氣品質部份，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

週一、週二（8日、9日）水氣較多，午後雷陣雨範圍較廣，風向為東南至偏南風，週一大氣不穩定，有利對流發展，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨，雨勢可能持續到晚上，中南部山區甚至可能出現局部短延時豪雨。週二各地為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週三（10日）太平洋高壓逐漸減弱，台灣附近由偏南風轉為西南風，各地為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 36 27 ~ 35 29 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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