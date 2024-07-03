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「港情」詐騙甜言蜜語 行員報警保住婦人50萬

胡姓婦人網路交友，差點被詐騙50萬元。（民眾提供）

胡姓婦人網路交友，差點被詐騙50萬元。（民眾提供）

2024/07/03 09:35

〔記者歐素美／台中報導〕54歲胡姓婦人透過社交媒體認識了一位自稱來自香港的男士，在男子甜言蜜語下墜入情網，男子稱父親因病需要需住院開刀，因資金調度等問題，一時間周轉不靈，胡婦被愛情沖昏頭，不疑有他，昨天近午時兆豐國際商業銀行大甲分行準備匯款50萬元給該男，幸行員機警及時通報警方，才成功保住婦人的50萬元。

胡女在進行匯款手續時，兆豐銀行櫃員發現該筆交易不尋常，當場提醒婦人應保持冷靜，俟大甲派出所警員到場後，詳細向胡女說明遇有可疑詐騙時，應謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，或撥打反詐騙諮詢專線「165」或「110」尋求協助。

婦人才吐露最近透過社交媒體認識一位自稱來自香港的男士，該男子對胡女展開熱烈追求，胡女在男子甜言蜜語催化下，以為遇到真愛，詐騙集團見胡女已漸漸掉入假交友真詐財的陷阱中，男子即向胡女誆稱，父親因病需要需住院開刀，然因資金調度等問題，一時間周轉不靈等問題而心力交瘁等，胡女被愛沖昏頭，願意出資協助男子度過難關，遂依男子指示，到銀行準備匯款50萬元至男子指定的帳號，以作為其父的醫療費用。

警方逐一列舉說明該男子有相當多不合常理之處及真實案例供胡女參考，胡女靜下心才決定取消匯款，並感兆豐銀行和大甲派出所的即時出手阻攔，才得以保住這辛苦賺來的血汗錢。

大甲分局長謝建國再次呼籲民眾在網路交友過程應保持警覺，確保資金安全。當遇到類似情況時應冷靜處理，第一時間向警方求助，避免成為詐騙的受害者，大甲分局將持續與轄內各金融機構針對各類詐欺案類防範，以保護公眾免受不法分子的侵害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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