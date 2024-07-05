台中大甲溪水暴漲釣客受困 消防員橫渡救回3人

釣客受困東勢大橋下方，消防人員渡溪救回。（消防局提供）

2024/07/05 21:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中大甲溪今天下午因溪水暴漲，水位突然上升，傍晚在東勢及石岡區分別傳出有人受困意外，所幸消防人員緊急應變，當機立斷橫渡溪水，順利救回3名釣客，虛驚一場。

台中市消防局今天傍晚5點9分獲報，東勢區豐勢路東勢大橋下方有釣客受困，立即派東勢分隊出動消防車4輛、消防人員10名，由分隊長葉峻明擔任指揮官趕抵，發現41歲男性釣客因大甲溪放水，導致受困河道中央。

請繼續往下閱讀...

搶救人員以橫渡方式進行救援，於5時28分接觸待救者，立即協助穿著救生裝備，並於5時34分以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，身體狀況良好未送醫。

緊接著晚間6點26分，台中市消防局又獲報，石岡區石城街復興巷長庚橋上游有釣客受困，派遣轄區石岡分隊出動各式消防車3輛、消防人員6名，由小隊長陳達興擔任指揮官。

消防隊員到場發現有2名男性釣客，年約65歲，疑似因大甲溪水位上漲，致受困於河床沙石車便道間，搶救人員以橫渡方式救援，晚間7點19分接觸待救者，立即協助其穿著救生裝備，以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷，2名民眾身體狀況良好、未送醫。

兩名男性釣客受困石岡區長庚橋上游，消防人員以繩索確保安全返抵岸邊。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法