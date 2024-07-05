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男追求女部屬直播主！傳訊「寶貝我養你」騷擾 判拘役40天

陳姓老闆追求女直播主部屬被拒，涉嫌傳訊息頻頻騷擾，被高雄橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

陳姓老闆追求女直播主部屬被拒，涉嫌傳訊息頻頻騷擾，被高雄橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

2024/07/05 21:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓老闆追求女部屬直播主被拒，涉嫌以臉書、訊息屢屢騷擾，導致她睡不著看精神科，甚至不敢開直播平台。高雄橋頭地院認定構成違反跟蹤騷擾防制法，判處拘役40天，得易科罰金。

據了解，陳男對部屬女直播主小芳（化名）愛慕已久，並展開熱烈追求，邀約吃飯、出遊，並多次表達愛意，均遭對方冷處理後。陳男自2022年7月至9月止，涉嫌以LINE、臉書或電話騷擾10餘次。

小芳因日常生活遭受嚴重影響，憤而提出告訴，警方傳喚陳男到案說明後，依涉嫌違反跟蹤騷擾防制法，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

陳男應訊辯稱，訊息內容都是2人交往期間所寫的，並提出拍攝小芳躺臥床上的背影照片，及LINE對話為依據，證明的確是男女朋友。

承辦法官調查，就寢照片僅有小芳躺在床上蓋棉被睡覺的背影畫面，沒有陳男身影，陳男並自承是去苗栗工作時，小芳在出差旅館休息被他偷拍，根本不能證明有交往。

此外，陳男傳送訊息，如「在人家心中我們是情侶」、「寶貝放心我會養你的」、連續傳送多次「寶貝」等，認定構成騷擾，判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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