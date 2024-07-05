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馬3、BMW「碰碰車」對決！基隆飛車追逐互撞 真相及下場曝

白色馬3與黑色BMW在基隆飛車追逐，還當街上演「碰碰車」。（翻攝資料照）

白色馬3與黑色BMW在基隆飛車追逐，還當街上演「碰碰車」。（翻攝資料照）

2024/07/05 21:26

相關新聞連結：
超車起糾紛當街玩起「碰碰車」 警約談兩車主到案說明

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市3日當街上演2車飛車追逐、倒車衝撞、追撞等瘋狂行徑，前方BMW倒車撞後方馬自達轎車，馬自達也加速追撞BMW。警方昨天（4日）逮到劉姓、游姓駕駛等4人，訊後依違反公共危險等罪嫌送辦。

基隆市警一分局調查，劉姓與林姓男子是舊識，2人近來因故起口角，相約3日在基隆市仁愛區愛九路談判，劉男開黑色BMW車載1名友人到場，見林男夥同游姓與王姓友人等3人分乘2輛車，人多勢眾，於是開著BMW沿仁一路往東明路加速離去。林男與游姓男子分別開著租賃車與白色馬自達緊跟在後，高速追逐。

劉男在東明路時遇到車陣，游男開馬自達追上，王姓男子下車持鐵棍擊破劉男的BMW後車窗，惹毛劉男倒車，撞怒馬自達車頭，游男不甘愛車被撞，重踩油門加速追撞BMW。馬自達車頭撞凹、車子零組件散落一地，拋錨在路中央動彈不得；劉男的BMW被撞後則駛離現場。

高速追逐、倒車衝撞、追撞的危險駕車行徑嚇壞用路人，還好未危急其他車輛與路人。警方獲報通知劉姓、游姓與林姓、王姓等人到案，昨天訊後人依公共危險、毀損、傷害與妨害秩序等罪嫌函送法辦。

一分局延平街派出所長傅雄麟呼籲，市民遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警方對於暴力行為「零容忍」，絕不寬貸，市民切勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法，維護社會治安。

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