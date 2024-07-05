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龜山中油煉油廠包商工人吸入「硫化氫」 命危送醫搶救

中油煉油廠疑發生硫化氫洩漏意外，消防隊員緊急前往救援。（桃園市政府提供）

中油煉油廠疑發生硫化氫洩漏意外，消防隊員緊急前往救援。（桃園市政府提供）

2024/07/05 18:29

首次上稿 15:19
更新時間 18:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕位於桃園市龜山區的台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠，外包廠商賴姓工人今天下午2點20分進行管線「加盲」作業時，吸入過量硫化氫，當場失去呼吸心跳，還好搶救後恢復生命徵象，送往林口長庚紀念醫院治療。陳姓男工人也吸入少許硫化氫，預防性送醫後幸無大礙。

「盲板」具隔離、切斷作用，與封頭、管帽、焊接堵頭的作用相近，盲板的密封性能好，「職業安全衛生設施規則」第198條也明定，雇主對於化學設備及其附屬設備的改善、修理、清掃、拆卸等作業時，為防止危險物、有害物、高溫液體或水蒸汽與其他化學物質洩漏致危害作業勞工，應將閥或旋塞雙重關閉，或設置盲板；其中設置盲板，業界稱為加盲作業。

中油外包廠商所屬賴姓工人（67歲）下午在中油煉油廠區進行管線加盲作業，戴著空氣呼吸器工作，過程中呼吸器軟管不慎脫落，導致他吸入硫化氫殘氣，當場倒在管線旁，失去呼吸心跳。

當時在地面的其他工人發現後嚇了一大跳，趕忙將賴姓工人緊急搬到地面搶救。消防隊員說，賴男一度失去生命徵象，消防隊員搶救後恢復呼吸心跳，送往醫院插管治療；當時在地面工作的69步陳姓工人吸入少許氫化硫也送醫，檢查後並無大礙。

中油煉油廠疑發生硫化氫洩漏意外。（桃園市政府提供）

中油煉油廠疑發生硫化氫洩漏意外。（桃園市政府提供）

中油煉油廠疑發生硫化氫洩漏意外。（資料照）

中油煉油廠疑發生硫化氫洩漏意外。（資料照）

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