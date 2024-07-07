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台中27歲警賽車場騎重機訓練 自摔「腦部出血」昏迷

五分局長劉其賢關心劉員狀況，今天上午到醫院探視。（警方提供）

五分局長劉其賢關心劉員狀況，今天上午到醫院探視。（警方提供）

2024/07/07 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局一名年輕警員，6日利用休假到彰化的賽車場訓練重機騎乘技巧，過程中不慎自摔一度失去呼吸心跳，經送醫轉送到中國附醫時，因腦壓過高院方緊急引流治療，但目前仍陷入昏迷中，分局長劉其賢今天到醫院關心，允諾會積極協助。

彰化縣消防局昨日傍晚5時35分獲報，溪湖K1賽車場有人摔車，疑失去呼吸心跳，到場時發現27歲劉男躺在地面，經初步檢傷，劉男頭部後腦勺有血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，立即施以CPR及AED急救後，送往彰化醫院，所幸到院前恢復心跳，於晚間7點30分轉往台中市醫院。

經查，劉男是台中市第五分局水湳派出所的警員，該分局今天表示，劉員昨天（6日）下午利用休假期間，自行前往該賽車場參加重機駕駛技巧的訓練，期間不慎在賽道發生摔車意外，已當場送衛福部彰化醫院急救，後續轉送台中中國醫藥大學附設醫院治療。

經醫生診斷，劉員疑因腦部出血昏迷，目前先以引流方式使血塊流出再以藥物降低腦壓，視狀況予後續治療，分局長劉其賢今天上午也到醫院探視關心，憂心不已家屬表示，希望能尋找更多醫界醫療資源，幫忙查看劉員病況，盡速找到方法治療讓病況能好轉，劉其賢也允諾將積極協助。

五分局表示，劉員警專34期畢業，從警約5年左右、未婚，於3年前調入水湳所服務，平時工作表現認真，一切正常，將持續關注劉員狀況，並協助家屬後續相關事宜。

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