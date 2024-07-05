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神鬼女會計A台北律師公會公款 地院判賠2972萬

前北律女會計李雪琴。（資料照）

前北律女會計李雪琴。（資料照）

2024/07/05 17:59

〔記者楊國文／台北報導〕我國最大律師團體台北律師公會前女會計李雪琴，12年任職期間利用處理公款及辦活動等機會，以作帳、偽造傳票等手法「螞蟻搬象」，首波被查出侵占6千多萬元公款挪為私用，被判刑7年定讞，已發監服刑，北律扣除她返還的640萬，求償獲勝訴，李女應賠償5591萬元確定；北律查帳另查出李女在2009至2012年間另侵吞2900多萬元，台北地院今判決李女應再賠償2972萬2988元，可上訴。

檢方調查，李女自1998年11月至2021年1月間擔任北律秘書處會計，負責處理北律公款，卻於2009年至2020年間，陸續挪用公款長達12年，得款用以繳納她的保險費和母親看護費。

其中，檢方查出，李女自2013至2020年間侵吞6千餘萬元，偵查期間返還640萬元，最高法院今年4月依業務侵占罪將她判刑7年，沒收5458萬元不法所得，李女已入監。

北律不甘損失，扣除李女的還款，對他求償5458萬多元、鑑識會計費用132萬5千元，共5591萬多元，北院全數判准並確定。

北律持續清查發現，李女於2009年至2012年的4年間，每年各侵佔830萬7068元、738萬4830元、784萬6979元、558萬4111元，共2912餘萬元，加上鑑識會計費用60萬元，提起民事訴訟，對李女求償2972萬2988元。

台北地院今天下午5時宣判，全數判准北律的求償，即李女應如數賠償2972萬2988元，及加計利息。

另外，李女於2009年至2012年的4年間涉犯侵占的刑責，正由台北地院審理中。

台北律師公會前會計李雪琴，從2019年至2022年侵占北律鉅額公款，台北地院今判決李女應賠償2972萬元。（記者楊國文攝）

台北律師公會前會計李雪琴，從2019年至2022年侵占北律鉅額公款，台北地院今判決李女應賠償2972萬元。（記者楊國文攝）

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