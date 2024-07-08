高金素梅神隱、內委會停擺！吳思瑤：防止「民主小偷」奪走人民權力

民進黨團幹事長吳思瑤稍早受訪時表示，民進黨立委今天上午5點30分全員到齊、拂曉出擊，防止民主小偷來奪走人民的權力。（記者林哲遠攝）

2024/07/08 12:01

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶攻主席台杯葛，朝野立委隨之爆發衝突，內委會召委高金素梅至今仍不見身影。民進黨團幹事長吳思瑤稍早受訪時表示，民進黨立委今天上午5點30分全員到齊、拂曉出擊，防止民主小偷來奪走人民的權力，並呼籲高金素梅回到內政委員會主持會議。

吳思瑤指出，一般來說內政委員會議事人員應該在上午7點30分在會議室將簽到表等文件準備好，但至今時隔3小時，202會議室仍也不見召委高金素梅主持會議與議事人員。今天內委會處理「選罷法」，在程序上，國民黨立委許宇甄沒有排入要提高罷免門檻的議案，但今天不排不代表未來不審議，呼籲徐應當主動撤案。

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吳思瑤提到，弔詭的是，高金素梅沒有將許宇甄的提案排進議程，卻將民進黨立委吳秉叡已經撤案的提案排進入議程。這非常其心可議，就是想讓民眾黨或國民黨用修正動議的方式，將增加罷免連署需要身份證正反影本的條文，寄生、偷渡在吳秉叡的提案。

吳思瑤強調，不管是許宇甄提高罷免門檻的提案，或是藍白用修正動議提出在連署階段增加難度，兩者都是沒收、閹割憲法對人民的賦權，民進黨會捍衛人民的權力。民進黨立委今天上午5點30分全員到齊、拂曉出擊，將盡一切努力為人民擋下沒收權力的議案。

「我們都在等高金素梅回到內政委員會主持會議！」吳思瑤說，她也好奇議事人員都去哪裡了，是否有被政治力干預，社會都在觀看，大家也都在等待，民進黨會持續守在紅樓202，防止民主小偷來奪走人民的權力。

目前民進黨團佔領紅樓202會議室內政委員會主席台，有部分藍委待在台下委員席，國民黨團等大多藍委則在隔壁201會議室閉門休息。

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