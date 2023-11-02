高市下水道清淤工程害死2工人 承包廠商獲輕判

鹽埕區下水道清淤工程造成2名工人吸入過量沼氣死亡，公司負責人獲輕判。（資料照）

2023/11/02 13:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市政府水利局發包汙水管線維修工程，廠商得標後，轉標給下游廠商鎮海公司，鎮海公司派邱姓、林姓工人進入下水道清污時，疑吸入過量硫化氫喪命，法官認定公司和李姓負責人涉犯過失致死罪，但考量已和家屬和解，因此判罰公司20萬元、李姓負責人徒刑8月、緩刑3年，至於工班林姓小組長則獲無罪。

判決指出，2020年12月21日晚間9點，員警巡邏經過鹽埕區大公路一帶時，發現下水道孔蓋打開，但卻沒有人負責警戒或施工，經員警查探後，驚見邱姓、林姓工人倒臥在下水道裡，經通知消防局派員到場搶救，邱、林兩人救出時已無生命跡象。

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檢警介入調查發現，邱、林兩名工人受僱於鎮海公司，公司當時派他們進行排除污水下水道阻塞作業，卻沒有提供空氣呼吸器等呼吸防護具及相關緊急避難設備給他們，造成他們吸入過量硫化氫昏迷死亡，因此將公司及公司李姓負責人、工班林姓小組長依過失致死罪起訴。

高雄地院審理時，李姓負責人原本否認涉案，但後來改口坦承犯行，並以公司名義與2名被害人親屬達成和解並履行賠償完畢，法官認為他有所悔悟，因此僅輕罰公司20萬元、李姓負責人徒刑8月、緩刑3年。

至於林姓小組長部分，法官查出，林男僅負責和高市府水利局對口，並沒有承擔工安風險之責，實際工地主任是鎮公海司的楊姓主任所擔任，因此認定李男與事故無關，判他無罪，可上訴。

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