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疑涉收受綠能廠商賄賂 檢調40路搜索雲縣府、約談縣議長黃凱

雲林縣議會無黨籍議長黃凱。（資料照）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱。（資料照）

2024/07/04 17:29

首次上稿：17:18
更新時間：17:29

〔記者王定傳／新北報導〕雲林縣議會無黨籍議長黃凱，涉嫌收受綠能廠商賄賂，新北地檢署今指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索雲林縣政府、雲林縣議會、黃凱住處等處，並約談黃凱、綠能廠商等21人，全案朝貪污治罪條例偵辦。

黃凱是雲林縣議會第17、18、19、20屆4連霸縣議員，去年因原本的國民黨籍雲林縣議長沈宗隆，涉嫌在綠能弊案收賄2千萬，沈被檢方起訴後請辭，縣議會去年10月補選，黃凱獲32票順利當選，沒想到，黃凱同樣因綠能賄賂案而被約談。

為掃蕩綠能貪瀆案件，最高檢與調查局，日前規劃「靖平專案」查弊，其中，雲林地檢署查獲，無黨籍前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬、陳姓白手套等人，涉以職務之便，向達德能源集團勒索，檢方在蔡家扣得270萬元不法所得，訊後聲押蔡、陳2人獲准。

新北檢調亦配合最高檢的「靖平專案」追查綠能弊案；據了解，黃凱涉向1家綠能光電業者索賄，再利用議員職權護航、幫喬地方許可等行為，檢調獲報後蒐證許久。

新北檢檢肅黑金專組周懿君今指揮新北處，兵分40路前往雲林縣政府、雲林縣議會、黃凱住處等處搜索，約談黃凱、綠能業者等21人，全案朝貪污治罪條例偵辦。

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