內衣的起源竟可追溯至4萬年前？考古學家驚人發現

有眼縫紉針的發明引發了貼身衣物的興盛。（取自Macquarie University）

2024/07/07 07:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《IFLScience》4日報導，澳洲麥覺理大學（Macquarie University）的考古學家最近對世界上最早的有眼縫紉針進行了新的分析。這些針可以追溯到最後冰期極盛期的著名丹尼索瓦洞穴 （Denisova Cave）。研究結果顯示，我們現今使用的內衣可能源自於4萬年前在西伯利亞寒冷洞穴中首次出現的祖型內衣。

丹尼索瓦洞穴位於現今俄羅斯阿爾泰山脈，是一個重要的考古遺址。自2008年以來，科學家們在這裡發現了一個古老的人類種群，稱為丹尼索瓦人（Denisovans），這一發現極大地改變了我們對人類演化歷史的認識。

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研究團隊指出，人類至少在7萬年前就已經使用無眼骨錐來製作衣服。然而，製作有眼縫紉針對古代狩獵採集者來說是一項耗時費力的工作。考慮到骨錐已經足以製作基本服裝，這引發了一個問題：為什麼他們要費心製作這種更複雜的工具？

值得注意的是，這些更精巧的縫紉工具出現在丹尼索瓦洞穴的時間，恰好與冰河時期全球溫度驟降的時間吻合。當寒冷來襲時，人們可能需要穿更多層衣服，而有眼縫紉針的出現可能帶來「更精細、更有效率的縫紉」，從而促進了可挽救生命的內衣的製作。

研究的主要作者之一，麥覺理大學的吉利根（Ian Gilligan）博士在一份聲明中解釋說：「有眼針工具是史前時期的一個重要發展，因為它們記錄了服裝功能從實用目的向社交目的轉變的過程。有眼針對於需要非常精細縫紉的衣服裝飾特別有用。」

研究團隊推測，這種裝飾可能涉及將貝殼珠子或毛皮邊飾附加在動物皮革製成的衣服上。他們認為，製作有眼針的好處不僅在於便於手工進行更精細的縫紉，提高縫紉效率，還可能與衣服的裝飾以及多層服裝組合中對內衣的需求有關。

然而，研究人員也坦承，「儘管邏輯上說得通，但對於更新世晚期存在內衣的令人信服的證據仍然很少。」

這項研究近日發表在《科學進展》（Science Advances）期刊上，為我們理解人類早期服飾發展和社會變遷提供了新的視角。

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