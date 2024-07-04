102台人印尼峇里島涉詐被捕 11通緝犯今晚遣返回台

印尼峇里島移民局6月底在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的台灣人。（美聯社）

2024/07/04 17:43

〔記者邱俊福／台北報導〕印尼峇里島移民局日前傳出在一棟別墅逮捕103名涉嫌網路犯罪的台灣人，經後續清查後，102人為我國籍，另1人印方確認為香港籍。刑事局國際科迅速啟動跨境合作機制，在台印合作下，預計今晚遣返11名通緝犯歸案，其餘91人則因我方無犯罪事證下，印尼依違反移民法規，這幾天已分批被驅逐出境，今天應會全部返台。

上月27日，印尼峇里島移民局破獲一宗涉及網路犯罪集團，逮捕103人，包括91男、12女，其中1人為香港籍外，其餘皆是台籍，引發國內關注。經刑事局駐印尼聯絡官隨我駐印尼代表處向印方積極洽取涉案台嫌的個人資料，並交換犯罪情資後，發現這些台嫌詐騙對象是馬來西亞人。

請繼續往下閱讀...

我方經根印方協調後，針對102人中，有通緝犯身分的11人，今晚將押返歸案，這11人，包括10男、1女，分別因洗錢、過失傷害、詐欺、毒品、妨害自由、湮滅證據等案件遭我司法機關發布通緝在案。

據悉，國際科今晚派員押返這11名通緝犯後，因多數是遭台中地檢署通緝，因此經協調後，警方於機場進行人別訊問後，先移送台中地檢署偵訊，了解相關詐欺案情，隨後分送各地檢署歸案。

另未遭通通緝的91人，則被印方以持觀光簽證入境，卻從事網路犯罪，與目的不符，違反移民法規，2天前已遭分批驅逐出境，今天將全數返回台灣。

刑事局啟動印尼跨境合作，預計今晚遣返11名通緝犯歸案，其餘91人近日分批被驅逐出境，今天應會全部返台。（記者邱俊福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法