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連鎖賣場試坐電腦椅摔倒 女老闆4天後背痛提告求償近百萬

陳姓婦人在家樂福澄清店試坐電腦椅摔倒，4天後背痛提告求償近百萬敗訴。（翻攝Google地圖）

陳姓婦人在家樂福澄清店試坐電腦椅摔倒，4天後背痛提告求償近百萬敗訴。（翻攝Google地圖）

2024/07/06 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕開設公司的陳姓女老闆到家樂福消費時，在地下一樓賣場試坐電腦椅時不慎摔倒，陳婦當下沒有就醫，4天後被診斷出背部挫傷、薦椎尾骨骨折等傷害，她怒向家樂福提告求償近百萬元，但法官認為，陳婦摔倒後持續購物，且全程無異狀，無法證明傷勢和電腦椅有關，因此判家樂福勝訴，免賠錢。

判決指出，2020年10月5日中午12點，陳姓婦人到家樂福澄清店購物時，她先在地下一樓賣場試坐電腦椅，椅子疑似故障導致陳婦不慎摔倒，當時賣場人員上前關心，陳婦自稱，為了趕回工作崗位才忍痛不去就醫，結果4天後背痛難耐，就診後發現背部挫傷、薦椎尾骨骨折、右肘挫傷，她要求家樂福負責，但沒得到回應，於是怒告求償近90萬9千餘元。

高雄地院審理時，家樂福辯稱，事發當日，經賣場員工詢問陳婦有無受傷，但陳婦告知其未受傷，後來員工出於顧客服務立場，持續關心陳婦，只要陳婦能證明傷勢和賣場有因果關係，公司願意承擔責任。

法官傳喚賣場值班人員出庭時，員工表示，「當下我們就詢問她是否有受傷、需不需要就醫等，但她也都說不需要」、「她當下來反應說椅子故障，並表示她自己沒有受傷，直到1個禮拜後，她才再反映她有受傷」等；法官查閱賣場監視器畫面，發現陳婦摔倒後，仍持續進行購物行程，購物完畢結帳之際，神色自若，無何異狀，全程未見有何舉步維艱或不良於行的異狀。

法官認為，陳婦如果從電腦摔倒導致尾骨骨折等嚴重傷勢，對於能否行動自如已有疑問，且陳婦並未舉證傷勢是電腦椅所致，難以從陳婦單方面說詞，就認定賣場電腦椅設置不良害她受傷等事實存在，因此駁回陳婦之訴，可上訴。

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