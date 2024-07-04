選前發文造謠張斯綱車禍肇逃 女看護工判刑2月

女看護工在選前發文造謠張斯綱（見圖）車禍肇逃，被判刑2月。（資料照）

2024/07/04 17:43

〔記者張文川／台北報導〕去年12月立委選舉熱戰之際，台北市許姓女看護工，用手機上網在臉書貼文，誣指國民黨提名的張斯綱「撞人車，肇逃」、「交通分局在你的威脅下為你解套」、「專門玩陰的」等語，張報警提告對方造謠，意圖使他不當選；士林地檢署查出是許女所為，今年3月起訴她；士林地院今依公職人員選罷法之「散布謠言及傳播不實罪」判處2月徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年，法治教育課程1場次，褫奪公權1年。可上訴。

張斯綱參選第11屆立委期間，許女為了讓他無法當選，去年12月18日晚間6時許，在住處以手機上網於個人臉書發文指出「張斯綱議員，你撞人車，肇逃」、「以議員審議會預算，砍預算，做威脅」、「為什麼不能以身作則遵守交通規則」、「交通分局在你的威脅下，為你解套」、「你要害死多少交通分局的同仁」、「專門玩陰的」，更指張斯綱是「特權民代」，鼓動北投士林的選民「拜託你們去挖他的底....選錯人，倒楣的是自己」。

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張斯綱認為貼文內容子虛烏有，顯然是抹黑，報案處理，檢警循線查出是許女所為，許女到案坦承發文，卻辯稱是自己透過管道得知內容，但不能透露消息來源。士檢今年3月偵結，認定許女違反選罷法，依法起訴。

士林地院審理時，許女改口認罪，法官認定她未經合理查證，即直接在臉書公開貼文散布謠言傳播不實，損害張斯綱名譽，危害選舉文化及選舉的公正性，敗壞選風，對民主政治發展造成負面影響，考量她坦承犯行，顯有悔意，告訴人張斯綱則未對量刑表示意見，故量處2月徒刑並予緩刑。

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