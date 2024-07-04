國民黨團不討論門檻了！內政委員會下週審查「選罷法」悄拿掉許宇甄提案

立法院內政委員會今排審「選罷法」。（記者朱沛雄攝）

2024/07/04 17:28

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今排審「選罷法」，不過由於民進黨立委佔領主席台，最後召委高金素梅宣布散會，下週一（8日）再排審。不過，根據最新8日內政委員會議程，已悄悄拿掉國民黨立委許宇甄的提案，先不安排。國民黨團強調，不會動門檻，會就其他提案與罷免連署問題進行討論。

國民黨團首席書記長林思銘表示，下週一會討論民進黨立委吳秉叡的版本，也會在會中提出修正動議，而許宇甄針對連署要附身份證影本的提案會在星期一送案，星期二排入程序委員會，星期五提議逕付二讀和相關提案併案協商。

請繼續往下閱讀...

許宇甄受訪表示，尊重黨團的決定，現在看起來有一些不同的意見，「對門檻的部分我們本來就沒有一定的時間表，也沒有說一定要什麼時候通過」。原則上下週一召委安排針對其他提案先討論她都尊重。

許宇甄認為，除了門檻，連署的問題和嚴謹度也很應該來探討，當然民進黨立委吳秉叡有這個提案，就下週一來討論。

許宇甄最新修正草案內容指出，比照總統副總統選舉罷免法第23條規定，規範「罷免提議人、連署人應附本人之國民身分證影本」外，提議人和連署人身分證影本記載資料不明或影印不清晰，導致不能辨認連署人之姓名、出生年月日或身分證統一編號者，選委會應予刪除。

修正草案還新增罰則，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或處新台幣100萬元以下罰鍰。

立法院內政委員會下週一排審「選罷法」，已悄悄拿掉國民黨立委許宇甄的提案。（記者劉宛琳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法