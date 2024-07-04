選罷法審查稱議事人員被困50分鐘 高金素梅宣布散會：下週一重新排案

立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，召委高金素梅下午2時半宣告改至群賢樓101開會，不過議事人員仍被困在紅樓202，高金最後於下午3時20分裁示，考慮、體恤議事人員的無奈，今天會議宣告散會，下週一會重新排案。（記者朱沛雄攝）

2024/07/04 16:02

首次上稿：15:53

更新時間：16:02

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（4）日排審選罷法修正草案，民進黨團立委一早就占領紅樓202主席台，召委高金素梅下午2時半在原會議室外走廊宣告改至群賢樓101開會，不過議事人員仍被困在紅樓202，高金最後於下午3時20分裁示，考慮、體恤議事人員的無奈，今天會議宣告散會，下週一會重新排案。

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國民黨立委許宇甄日前提案，主張修正選罷法，「罷免同意票數高於被罷免人當選票數」才算通過罷免；立法院民眾黨團表態不支持，認為應比照總統副總統選舉連署要附上身分證影本。

民進黨數十位綠委今天上午已在會前搶佔主席台，阻擋國民黨將選罷法修正草案完成初審、送出委員會，但因現場狀況混亂，高金約在上午9時半離開會議室，會議停擺；下午2時半，高金欲回紅樓202會議室宣告轉移陣地，不過前門被多位綠委堵死，僅剩後門通行，高金隨後在會議室外走廊宣布改為群賢101開會；綠委則喊：「無效宣告」。

不過由於議事人員被綠委堵在紅樓202無法出入，國民黨立委在群賢101會議室批評，「民進黨綁架議事人員，我們要開會」；國民黨立委王鴻薇更請辦公室向中正一分局報案，指控議事人員被民進黨立委綁架。

高金素梅表示，如果有任何意見，大家都可以透過提案在委員會中討論，若選舉門檻有問題，過去郭國文、賴瑞隆也都提過相關提案；第二，吳秉叡希望連署可以更嚴謹，她也認為這些事情可以討論，民進黨卻封殺提案，吳雖說要撤案，但仍要經過下週程序委員會、院會宣讀後才能撤案。

高金素梅提及，他也跟民進黨籍召委吳琪銘討論，若罷免修法爭議性高，讓她處理原住民提案即可，她認為，這是非常惡意的杯葛跟霸佔主席台，民進黨一直口口聲聲說沒有討論沒有民主，但身為一個排案的召委，她在立法院22年來，她第一次看到沒有底線的民進黨黨團。

高金素梅強調，更可惡的是，民進黨今天軟禁了議事人員，包含主秘、專委、科長都不讓他們出去，連她跟議事人員講電話，都被民進黨立委監看，「你們認為這是民主嗎？這是立法委員、立法院最惡質、最黑暗的一天」；因此今天不再浪費大家的時間，同時考慮、體恤議事人員的無奈，她在101會議室宣告散會，下週一將重新排案。

立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，召委高金素梅下午2時半宣告改至群賢樓101開會，議事人員仍留在紅樓202會議室。（記者朱沛雄攝）

召委高金素梅於下午3時20分裁示，考慮、體恤議事人員的無奈，今天會議宣告散會，下週一會重新排案。（記者李文馨攝）

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