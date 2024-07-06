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騎士蛇行辯閃公車 法官驚見他翹腳騎車、如「蛇精」上身

台中高等行政法院驚見彭男翹著二郎腿蛇行，抨擊他嚴重破壞交通秩序，駁回他的行政訴訟。（資料照）

台中高等行政法院驚見彭男翹著二郎腿蛇行，抨擊他嚴重破壞交通秩序，駁回他的行政訴訟。（資料照）

2024/07/06 12:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市彭姓男子2022年底騎機車於桃園市蛇行，被民眾錄影舉發，桃園警方開罰單，處1萬2000元罰鍰，還要吊扣駕照6個月，彭男提起行政訴訟，指自己僅閃避公車與機車，且都有打方向燈，應撤銷罰單，不料，法官勘驗錄影畫面，發現他約10秒，機車大幅度左右搖擺達10次，宛如蛇精上身般「狀似蛇行」，且以翹著二郎腿的怪異姿勢騎機車，痛批他嚴重破壞交通秩序，蛇行事證明確，應該要重懲，判決他敗訴。

判決書指出，彭男2022年12月25日下午4時，騎普通重機車於桃園市中華路段，被民眾錄影舉發蛇行，桃園警方依「在道路上蛇行」開罰，處1萬2000元罰鍰，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習，吊扣車牌6個月，彭男向台中高等行政法院地方庭提起訴訟。

彭男辯稱說，當時有打方向燈，他是公車擋道，他先切往汽車道，繞過公車後再切回機車道，又因閃避停於路邊的機車，他拉回機車龍頭往左行駛，並無任何蛇行行為，應撤銷罰單。

被告的台中市交通事件裁決處答辯說，民眾提供長達1分鐘的錄影畫面顯示，其中約10秒，彭男大幅度左右搖擺機車達10次，「狀似蛇行」騎機車，警察開罰沒有錯誤，應駁回彭男之訴。

法官勘驗錄影，發現他當時確實變換車道繞過公車，但繞過公車之後，變換車道內側車道，卻是在約10秒鐘時間，持續大幅度左右搖擺機車，以S型方式行駛於外側車道，而且還把右腿翹於左腿上之怪異姿勢騎機車。

法官痛斥，此行徑不是單純驟然或任意變換車道，而是多次、密集、連貫的突然或任意變換車道，在車流中穿梭，特別容易使附近車輛反應不及，或彭男自己操控失當，產生追撞、自撞危險，裁罰應比一般違規變換車道為重，況且彭男還把右腿翹於左腿上騎機車，顯然是「蛇行」的危險駕駛，判決彭男敗訴，可上訴。

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