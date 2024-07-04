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控民進黨團「綁架」議事人員 王鴻薇辦公室向中正一分局報案

立法院內政委員會今天排審「選罷法」，民進黨立委佔領主席台導致無法開會，召委高金素梅宣布改到群賢樓101開會，不過議事人員被民進黨立委擋住無法出入。國民黨立委在會議室高喊，「民進黨綁架議事人員，我們要開會」。 （記者劉宛琳攝）

立法院內政委員會今天排審「選罷法」，民進黨立委佔領主席台導致無法開會，召委高金素梅宣布改到群賢樓101開會，不過議事人員被民進黨立委擋住無法出入。國民黨立委在會議室高喊，「民進黨綁架議事人員，我們要開會」。 （記者劉宛琳攝）

2024/07/04 16:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院內政委員會今天排審「選罷法」，民進黨立委佔領主席台導致無法開會，召委高金素梅下午轉移陣地，宣布改到群賢樓101開會，不過議事人員被民進黨立委擋住無法出入。國民黨立委在會議室高喊，「民進黨綁架議事人員，我們要開會」；國民黨立委王鴻薇更請辦公室向中正一分局報案，指控議事人員被民進黨立委綁架。

高金素梅表示，等議事人員來到就開始開會，但先請確定議事人員是不是被民進黨綁架。高金素梅說，如果內政委員會的議事人員也被民進黨立委綁架的話，那就太荒謬、太荒唐了，要請立法院長韓國瑜出來處理，希望以後這樣的情況不要在立法院發生了，這真的是民主亂象。

高金素梅批評，民進黨只要不按照他們的議事規則和議事提案就要杯葛會議，這是非常荒謬的行為。民進黨不是說沒有討論沒有民主嗎？今天縱使是選罷法有非常多的爭議，但大家都能夠討論嘛，今天還有民進黨立委吳秉叡的提案，大家要把所謂的罷免連署更嚴謹化，這不是大家所認同的嗎？為什麼都不能討論？這到底是什麼民主。

立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，召委高金素梅下午2時半宣告改至群賢樓101開會，不過議事人員仍被困在紅樓202，高金最後於下午3時20分裁示，考慮、體恤議事人員的無奈，今天會議宣告散會，下週一會重新排案。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，召委高金素梅下午2時半宣告改至群賢樓101開會，不過議事人員仍被困在紅樓202，高金最後於下午3時20分裁示，考慮、體恤議事人員的無奈，今天會議宣告散會，下週一會重新排案。（記者朱沛雄攝）

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