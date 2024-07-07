黃國昌批憲法法庭受柯建銘指揮 司法院4點聲明駁斥

司法院發聲明表示，準備程序均依法定程序辦理。（資料照）

2024/07/07 11:24

〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，民進黨團51位立委、總統賴清德、行政院、監察院均聲請釋憲、暫時處分，憲法法庭訂於7月10日進行準備程序，但民眾黨團總召黃國昌質疑憲法法庭匆忙開庭審理，是否符合正當法律程序？並指民進黨身為釋憲案聲請人，黨團總召柯建銘竟打電話給大法官書記廳長指揮，破壞訴訟結構。對此，司法院發四點聲明駁斥，均依法定程序辦理。

司法院聲明：

一、憲法法庭已法院組織化，司法院秘書長不再列席大法官評議，憲法訴訟法於2022年1月4日施行，舊制以大法官會議解釋憲法的方式走入歷史，大法官組成憲法法庭，改以法院組織方式運作審理憲法訴訟案件，審理程序訴訟化，並以裁判宣示或公告審理結果。司法院秘書長為本院司法行政幕僚長，依法已毋需也無從列席憲法法庭審理案件的評議，憲法法庭對外的聯絡窗口、判決記者會均由憲法法庭書記廳負責，司法院秘書長不再出席。

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二、憲法法庭的行政事務由書記廳負責，亦為對外聯繫窗口，憲法法庭的審判主體為15位大法官。書記廳依法處理憲法法庭的行政事務，對於當事人所詢程序進行、訴訟文書記載疑義或其他無涉實體的事項，均本於權責回覆，本案也依此原則回覆各聲請人及相關機關來電所詢事項，與一般法院行政單位的作法相同。

三、憲法法庭為依法得行準備程序，並以通知書送達當事人及關係人，依憲訴法規定，憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見；通知或指定，應以「通知書」送達，且在暫時處分裁定前，認有命當事人或關係人到庭陳述或調查必要者，得行準備程序。

司法院表示，立法委員、行政院、總統及監察院為本件暫時處分聲請案聲請人，憲法法庭並指定立法院為相關機關，依規定在暫時處分裁定前，以開庭通知書通知聲請人及相對機關到庭，均依法定程序辦理。

四、通知書送達經過說明，憲法法庭於7月3日寄送準備程序通知書，嗣於7月4日評決本案定於8月6日行言詞辯論，並於評決當日下午即寄送開庭通知書，注意事項中均有明載到庭辯論立委、機關代表及訴訟代理人的限制人數，其中考量立法院屬大型合議機關，特別准許得由至多3名機關代表出席。為求此部分內容記載明確一致，故於7月5日上午評決重新製作準備程序通知書，並以最速件送達各該當事人。

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