立院明排審選罷法 國民黨團：不預設立場

立法院內政委員會明排審選罷法修正案，立院國民黨團日前召開記者會批評民進黨雙標。（資料照，記者朱沛雄攝）

2024/07/03 17:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團推動修正「公職人員選舉罷免法」，內政委員會明將排審。國民黨團今天重申，不預設立場，修法是要把現有瑕疵的制度修正，而非如同過去民進黨國會多數時針對性立法、修法；國民黨團將持續凝聚朝野共識，未來將會針對罷免連署制度提出精進方案，以完善公職人員選罷制度。

國民黨團表示，明日的選罷法排審，乃是回應社會長期以來針對罷免制度不合理之處做出善意且具體的回應，其中第90條，就是針對公職人員罷免制度極可能出現罷免通過票數低於被罷免人當選票數之不符民主原則的荒謬現象，上屆民進黨立委郭國文、賴瑞隆、湯蕙禎皆針對此缺漏提出同樣條文修法，多位現任民進黨立委也支持連署相關提案。

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國民黨團表示，制度上之缺漏早已存在，民進黨團現在要為了政治操作，繼續視而不見？雙重標準才真的政治操作，

國民黨團再次重申，針對選罷法修法時程及內容不預計立場，將持續與各界溝通，包括與朝野各黨團的溝通，請民進黨黨公職人員及綠營側翼網軍們莫再為了短期政治利益，企圖刻意扭曲罷免制度，大搞民粹式的認知作戰，只為了成就少數人的私心私利，是非對錯都必須接受時間的考驗。

國民黨團表示，未來仍會針對當前公職人員罷免制度上之缺漏提出修法，尤其是現行罷免連署，只需填寫身分證字號，不需檢具、填寫身分證影本或身分證發（換）日期，讓有心人士有上下其手的空間，為完善當前罷免制度，必須有更完善及周全的制度，國民黨團也將謀求更精進之作法，以回應民意。

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