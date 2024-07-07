南投原民局長史強被拔官！鄉長任內涉弊 縣府：上月底撤職

南投縣府原民局長史強（左一）遭懲戒法庭判決撤職確定，縣府已撤除其職務，原民局長由副局長林婷玉（右2）代理。（資料照，記者張協昇攝）

2024/07/07 11:05

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕南投縣府原住民行政局長史強，在信義鄉長任內小額採購浮濫，經懲戒法院判決撤職並停止任用3年，史強上訴遭駁回，全案確定，南投縣府表示，公文在6月29日送達南投縣府，該府已於6月28日依法撤職，目前新任局長到任前，由原民局副局長林婷玉代理局長一職。

信義鄉公所弊案頻傳，上個月鄉公所秘書胡錦龍涉貪遭收押，而經監察院調查，認為縣府原民局長史強，2010年3月至2018年12月擔任兩屆信義鄉長，公所年度預算長年編列小額採購案高達400多件，又進一步把同一採購案分包拆成多件小額採購，每年實際執行件數高達8、900件，遠超過同縣其他鄉鎮平均每年10件。

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鄉公所有多件工程由史強交辦「現行施作，再補採購程序」，像2016年舉辦「葡萄節暨滑水嘉年華」活動，為解決滑水道用水及遊戲區遮陽等問題，未招標就先請廠商施作4件工程，事後再以不實文書辦理驗收、核銷。監院認定此舉違反預算編列及執行浮濫，彈劾史強和多名部屬。

懲戒法院一審認定，公所以虛偽文件補辦採購程序，史強確實未盡到督導考核之責，判他撤職、停止任用3年，多名部屬亦受懲戒處分。史強不服，上訴堅稱他未圖利廠商，未違反政府採購法的分批辦理採購案規定，也未損害鄉公所利益。懲戒法院上月駁回上訴。

南投縣府對史強懲戒判決確定表示，監察院2022年11月提案彈劾，懲戒法院6月20日判決駁回史強上訴，縣府依「公務員懲戒法」第96條第2項規定，全案於送達本府翌日起發生懲戒處分效力。

縣府已在6月28日將懲戒判決函由原住民族行政局依法辦理撤職。另新局長到任前，暫由副局長林婷玉代理。

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